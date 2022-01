Apple prévoit d’utiliser les écrans de BOE sur davantage de modèles d’iPhone 15

La société chinoise a pour objectif d’arracher une part importante à LG et Samsung cette année-là et de fournir des panneaux OLED LTPO pour les futurs modèles d’iPhone 15 Pro .

C’est pourquoi l’iPhone 15 (dont le lancement est théoriquement prévu en 2023) utilisera davantage d’écrans BOE , selon un récent rapport . Apple discute donc avec BOE de plusieurs façons d’augmenter sa capacité, et la société chinoise semble prête à investir dans ses lignes de production et donc à préparer des écrans LTPO qui pourraient éventuellement être utilisés sur les versions Pro de l’iPhone 15.

D’autre part, ce n’est pas un secret qu’Apple travaille sans relâche à réduire sa dépendance à l’égard de certaines entreprises, et c’est pourquoi elle investit autant dans le développement interne de certains composants. Les puces Apple Silicon en sont la preuve vivante, et maintenant Apple aurait l’intention de faire un autre pas dans la même direction. Si le fabricant à la pomme croquée n’est pas encore prêt à fabriquer ses propres écrans, la société prévoit de réduire le nombre d’écrans commandés à son rival Samsung.

Alors que pour beaucoup cela peut être un choc, les écrans qu’Apple utilise actuellement sur l’iPhone ne sont fabriqués par nul autre que son rival de longue date, Samsung. En effet, depuis qu’Apple est passée aux panneaux OLED avec la série d’iPhone X en 2017, elle s’est appuyée sur Samsung pour s’approvisionner en majorité de ces panneaux. Samsung était un choix évident pour Apple pour la seule raison qu’il était (et continue d’être) le plus grand fabricant de panneaux OLED au monde, LG arrivant loin derrière. Sans surprise, jusqu’en 2020, 80 % des produits Apple dotés d’un panneau OLED utilisaient des panneaux Samsung, les 20 % restants utilisant des écrans fabriqués par LG.