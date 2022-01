Samsung se prépare à annoncer officiellement la Galaxy Home Mini 2

Comme indiqué précédemment, Samsung n’a que deux modèles d’enceintes connectées à son actif — la Galaxy Home original et une version « Mini », mais les deux modèles ne sont pas arrivés en France et ont été vendus dans diverses offres groupées, principalement en Corée du Sud. Il reste à voir si ce nouveau modèle d’enceinte connectée équipée de Bixby sera à la hauteur des appareils Google Nest et Amazon Echo.

La prochaine enceinte connectée de Samsung approche de la phase d’annonce officielle. En novembre, nous avons entendu que la société coréenne travaille sur un successeur à la Galaxy Home Mini, et il y a quelques jours, Max Jambor (qui a une réputation bien établie en matière de fuites de Samsung) a tweeté que la Galaxy Home Mini 2 « n’est plus très loin » .