Après Instagram, TikTok commence à tester les abonnements payants

Instagram a récemment commencé à tester les abonnements payants sur sa plateforme. Et, bien, il semble que TikTok soit le prochain à rejoindre la plateforme d’Adam Mosseri.

Selon un rapport de The Information, TikTok explore la possibilité pour les créateurs de faire payer, ou en termes simples, d’acheter des abonnements mensuels, pour leur contenu.

TikTok n’a pas précisé le nombre de créateurs qui testent actuellement cette option, ni la structure de rémunération, ni s’il prévoit de prélever une commission sur les gains des créateurs. Dans une déclaration, la société a indiqué que le « concept est en cours de test » et qu’elle « réfléchit toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok ».

On ne sait pas non plus comment le modèle d’abonnement payant fonctionnera dans l’application. La page « Pour vous » de TikTok est celle qui montre des vidéos basées sur d’autres créateurs auxquels le spectateur n’est pas abonné. Elle affiche des vidéos en fonction de nombreux facteurs, comme les goûts du spectateur et autres. Cette page permet aux créateurs de TikTok d’atteindre les utilisateurs et, essentiellement, de les transformer en abonnés.

Cependant, si un créateur choisit de faire payer un abonnement pour regarder des vidéos, il est probable que la ou les vidéos n’apparaîtront pas sur la page « Pour vous ».

La monétisation en ligne de mire pour 2022

Mais, il est également possible que le créateur soit autorisé à montrer du contenu supplémentaire aux abonnés payants tout en montrant tout le contenu normal aux abonnés et aux non-abonnés.

Actuellement, TikTok a mis en place quelques fonctions de monétisation pour permettre à ses créateurs de gagner plus. Les fans peuvent envoyer de l’argent aux créateurs par leurs profils, et les spectateurs peuvent acheter des cadeaux virtuels en utilisant l’application, puis les envoyer aux créateurs, qui peuvent les échanger contre de l’argent réel.