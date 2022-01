Google va obliger les anciens comptes G Suite à payer pour le service

G Suite a été officiellement rebaptisé Google Workspace en 2020, lorsque l’entreprise a commencé à réorganiser ses ressources et ses objectifs pour soutenir le futur travail, avec des options de télétravail en tête. Le service existe depuis de nombreuses années maintenant, et Google a apporté plusieurs changements à ses plans, et a continué à se débarrasser de l’ancienne édition gratuite de G Suite, qui était gratuite.

Selon un e-mail envoyé aux administrateurs relayé à 9to5Google, les organisations qui utilisent encore l’ancienne édition gratuite de G Suite devront bientôt souscrire un abonnement payant pour chaque utilisateur (soit 4,68 euros/utilisateur/mois avec le plan Business Starter, qui peut aller jusqu’à 15,60 euros/utilisateur/mois).

Google « va maintenant faire passer tous les utilisateurs restants à un abonnement payant Google Workspace mis à niveau en fonction de votre utilisation ». Google précise qu’elle mettra automatiquement à niveau les plans gratuits vers l’abonnement payant « en fonction des fonctionnalités que vous utilisez actuellement », et si les informations de paiement sont déjà fournies. Les organisations ont jusqu’au 1er juillet pour entrer leurs informations de paiement, et Google ne commencera à facturer les clients qu’après cette date.

L’e-mail souligne en outre que le changement est simple, et que les organisations bénéficieront de prix réduits pendant 12 mois après le 1er juillet 2022 :

La mise à niveau de votre Ancienne édition gratuite de G Suite vers Google Workspace ne vous demandera que quelques étapes et ne perturbera pas vos utilisateurs finaux. Pour vous aider dans cette transition, vous disposerez d’options de réduction pendant 12 mois après le 1er juillet 2022. […] Après 60 jours de suspension, vous n’aurez plus accès aux services de base de Google Workspace, tels que Gmail, Agenda et Meet. Vous pouvez toutefois conserver l’accès à d’autres services Google, tels que YouTube et Google Photos. Saisissez un moyen de paiement valide pour rétablir votre compte suspendu

Google a laissé entendre que l’échange entre l’ancienne édition gratuite de G Suite et Google Workspace devrait se faire de manière transparente et ne devrait pas affecter les utilisateurs.

Si une organisation ne partage pas ses détails de paiement et décide de ne pas suivre la voie du paiement de Google Workspace, la société suspendra le compte pendant 60 jours, après quoi les utilisateurs ne pourront pas accéder aux « services de base » de Workspace, tels que Gmail, Google Meet et plus encore. Google a également créé une FAQ pour les organisations et les administrateurs si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de cette mesure.