Google Pay pourrait devenir un portefeuille numérique complet, éventuellement avec la cryptomonnaie

Google Pay a bénéficié d’une refonte majeure et de nombreuses nouvelles fonctionnalités l’année dernière aux États-Unis. Et, Google pourrait vouloir ajouter de nouvelles fonctionnalités pour Google Pay dans un avenir proche pour devenir votre « portefeuille numérique complet » de référence. Un nouveau rapport affirme que Google essaie de construire de nouveaux partenariats pour offrir la possibilité de stocker plus d’actifs crypto et plus encore.

Bloomberg affirme que Google veut « devenir le tissu conjonctif de l’ensemble de l’industrie du financement des consommateurs », et qu’il est en train de construire des partenariats avec de grands échanges de devises numériques tels que Coinbase et BitPay. La prochaine version de Google Pay pourrait « stocker des actifs crypto dans des cartes numériques », et le service permet déjà aux utilisateurs d’ajouter une carte Coinbase à Google Pay.

Bill Ready, le président du commerce de Google, aurait déclaré : « La crypto est une chose à laquelle nous accordons beaucoup d’attention… Au fur et à mesure que la demande des utilisateurs et des commerçants évolue, nous évoluerons avec elle ».

On ne sait pas encore immédiatement quand ce stockage et cette prise en charge des actifs courants en crypto pourraient arriver sur Google Pay. Il est clair que les grandes entreprises technologiques telles que Apple, Amazon, Facebook et maintenant Google sont attentives et font des investissements pour rester à jour et offrir la blockchain et d’autres technologies connexes à leurs clients.

Tim Cook, PDG d’Apple, a déjà confirmé publiquement qu’il possédait du bitcoin et de l’Etherium, et qu’Apple s’intéressait à cette technologie.

Un sujet en vogue

Par ailleurs, Google Recherche et Shopping bénéficieront de fonctionnalités de paiement supplémentaires (non précisées), tandis que les cartes de fidélité et les réductions personnelles apparaîtront dans les résultats de recherche.

Il est également confirmé que Facebook teste les crypto-monnaies à l’aide du portefeuille Nova, et Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook, la société) étudierait également des plans pour fabriquer, présenter et vendre des NFT sur Instagram et Facebook. Ces deux réseaux font partie des plus grands réseaux de médias sociaux, et soutenir de telles nouvelles technologies ne serait pas trop surprenant, mais il reste à voir dans quelle mesure cela sera mis en œuvre.