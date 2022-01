Instagram teste les abonnements pour les créateurs afin de gagner de l’argent

Seriez-vous prêt à payer régulièrement pour obtenir du contenu exclusif de vos personnalités préférées sur Instagram ? Le CEO d’Instagram, Adam Mosseri, pense que oui, et Instagram a donc commencé cette semaine à tester les abonnements pour les créateurs.

Il a expliqué le nouveau système dans une publication sur Twitter. Cette initiative sera certainement bien accueillie par les créateurs populaires de la plateforme qui cherchent de nouveaux moyens de monétiser leur production.

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

—Subscriber Lives

—Subscriber Stories

—Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

—Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022