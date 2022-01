Nettoyez votre boîte de réception Gmail pour découvrir le nouveau graphique « Inbox Zero »

Comme la plupart d’entre nous ne prennent jamais le temps de nettoyer complètement leur boîte de réception Gmail, nous n’avons généralement jamais l’occasion d’atteindre ce que l’on appelle le « Inbox Zero ». Lorsqu’aucun message électronique n’encombre votre boîte de réception Gmail, vous êtes récompensé par une illustration spéciale que Google a récemment révisée.

Selon AndroidPolice, avant le changement, l’image montrait une caricature abstraite d’une femme souriante, allongée sur le ventre sans se soucier du monde (du travail), lisant un livre à la campagne sous un soleil radieux, suggérant un air de calme et de paix pour ceux qui ont la chance de vider leur boîte de réception.

Sous l’illustration, Google écrivait « Vous avez terminé. Aucun élément dans le dossier Principale ». Manifestement, il ne s’agit pas d’une vision conviviale du nouveau monde du travail hybride pour Google, qui a maintenant rafraîchi l’image avec quelque chose d’un peu moins extérieur. On peut supposer que ce dessin n’est pas assez incitatif pour que les utilisateurs de Gmail fassent un peu de nettoyage et suppriment leurs anciens e-mails inutiles.

À la recherche d’une image qui pourrait motiver les abonnés de Gmail à nettoyer leur boîte de réception, une nouvelle illustration se trouve sur l’application Gmail. Comme on peut le voir ci-dessous, en mode sombre sur un appareil mobile, notre femme insouciante a été remplacée par une sélection de boîtes de réception vides et colorées empilées les unes sur les autres, surmontées d’un drapeau ressemblant à une bannière de château (comme celle que l’on voit à la fin de chaque niveau de Super Mario Bros).

Le Inbox Zero : un pur rêve ?

Le message de félicitations est toujours là, mais c’est un sentiment beaucoup plus froid et stérile que de réaliser l’objectif d’éliminer toutes les tâches de la journée. C’est radicalement différent, mais en même temps tout aussi abstrait.

Le Inbox Zero n’est peut-être qu’une chimère pour beaucoup d’entre nous, surtout avec un compte professionnel, mais Google considère clairement que cela mérite d’être célébré. Alors, mettez-vous tous au travail et commencez à vous débarrasser de ces e-mails indésirables, de ces spams, de ces messages datés, etc. Débarrassez-vous de tous ces éléments et vous verrez votre récompense.

Et si vous voulez commencer à ranger votre boite de réception, lisez cet article tout frais !