OPPO envisage un avenir où les gadgets sans batterie seront alimentés passivement

Il reste à voir ce qui se passera au cours de la prochaine décennie, mais cette technologie connaîtra probablement des développements majeurs de la part des grandes entreprises technologiques afin de fournir des appareils sans batterie qui peuvent communiquer plus efficacement, fournir une consommation d’énergie ultra-faible et réduire les coûts.

Bien que OPPO parle d’alimenter passivement les appareils, sa technologie Zero-Power pourrait ne pas être en mesure de fournir la puissance nécessaire pour charger les smartphones. La technologie de OPPO diffère également de ce que Xiaomi et Motorola ont introduit et appelé la technologie « Air charging », qui permet de charger les smartphones à distance à l’aide d’une station dédiée émettant des ondes radiofréquences ciblées et de faible niveau.

Selon la société, les dispositifs de communication zéro énergie sont « sans batterie, très compacts, d’un coût très faible et peuvent avoir une consommation d’énergie très faible ». Les appareils de communication à consommation zéro peuvent réduire l’utilisation des batteries en général, ce qui diminue les coûts de maintenance et la pollution que nous connaissons aujourd’hui avec les appareils actuels.