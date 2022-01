Voici services de streaming musical les plus populaires : Spotify, Apple Music et Amazon Music

Vous êtes-vous déjà demandé quel était le service de streaming musical le plus utilisé ? Un nouveau rapport de recherche souligne que les services de streaming musical sont toujours en pleine croissance, et que Spotify reste la plateforme leader. Apple Music, Amazon Music et YouTube rattrapent leur retard et tentent de gagner des parts de marché importantes en proposant des promotions et des remises exclusives à leurs utilisateurs.

MIDiA Research a partagé ses conclusions sur les parts de marché des abonnés à la musique. Le rapport indique que la base mondiale d’abonnés à la musique « continue de croître fortement avec 523,9 millions d’abonnés à la musique à la fin du deuxième trimestre 2021 ». Ce nombre a augmenté de 109,5 millions, soit 26,4 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit de l’année de croissance la plus rapide jamais enregistrée pour le secteur.

Spotify reste le service de streaming musical numéro un avec une part de marché de 31 %, bien qu’elle soit en baisse par rapport aux 33 % du 2e trimestre 2020 et aux 34 % du 2e trimestre 2019. Apple Music est en constante progression et détient une part de marché de 15 %. Le rapport indique que Spotify connaît également une croissance rapide et qu’il est peu probable qu’il perde de sitôt sa première « position de leader [au profit d’Apple] ».

En ce qui concerne la croissance, Amazon Music a dépassé Spotify avec 25 %, contre 20 %, mais YouTube Music a réussi à croître massivement de 50 % au cours des 12 mois précédant le deuxième trimestre 2021, ce qui est probablement dû aux techniques de marketing de Google et au fait de persuader les gens de rejoindre la plateforme avec des offres et des promotions exclusives.

« YouTube Music est le seul DSP occidental à avoir augmenté sa part de marché globale au cours de cette période. YouTube Music trouve un écho particulier auprès de la génération Z et des jeunes milléniaux, ce qui devrait alerter Spotify, car sa base principale d’abonnés milléniaux des années 2010 en Occident commence maintenant à vieillir ».

Spotify oui, mais…

Le rapport mentionne également que la plus grande croissance peut également être trouvée dans les marchés émergents, et Tencent Music a également gagné beaucoup de nouveaux abonnés — une croissance combinée de 37 % pour Yandex, Tencent et NetEast.

Étant donné que ces chiffres remontent au deuxième trimestre de l’année dernière, il est peu probable qu’ils montrent l’impact total des modifications apportées l’année dernière au streaming audio sans perte. Apple Music, par exemple, a ajouté des fonctions de streaming audio spatial et de qualité sans perte en juin, tandis qu’Amazon a cessé de facturer un supplément pour le streaming sans perte en mai. Cependant, bien qu’elle ait fait une annonce fracassante sur l’audio sans perte, le nouveau niveau Hi-Fi de Spotify a manqué la date de sortie prévue en 2021.