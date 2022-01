CES 2022 : la télécommande Eco Remote de Samsung peut se recharger par les fréquences radio des routeurs

Alors que le changement climatique continue d’affecter négativement l’environnement de notre planète, les entreprises technologiques font de leur mieux pour réduire leur empreinte carbone sur l’environnement. Le CES est toujours l’occasion pour les entreprises de réaffirmer leur attachement aux causes environnementales et de vanter les mérites de leurs derniers produits et emballages plus efficaces.

Citant ces problèmes et dans le but de réduire la quantité de déchets électroniques dans le monde, Samsung a présenté une télécommande écologique à énergie solaire pour sa gamme de téléviseurs 2021 au CES de l’année dernière. Aujourd’hui, Samsung a ajouté une astucieuse fonctionnalité à sa télécommande écologique de nouvelle génération qui a été récemment présentée au CES 2022.

Samsung a présenté une nouvelle version de sa télécommande Eco Remote à énergie solaire lors de sa présentation au CES de cette année. Bien que la nouvelle télécommande Eco soit dotée des mêmes capacités de recharge solaire, elle présente quelque chose d’astucieux.

En plus d’être alimentée par l’énergie solaire environnementale, la nouvelle télécommande SolarCell Eco Remote de Samsung est capable de convertir les radiofréquences d’appareils tels qu’un routeur Wi-Fi en électricité pour se recharger. La société a ajouté la technologie de collecte de radiofréquences à sa télécommande écologique pour lui permettre de conserver sa charge en « collectant les ondes radio des routeurs et en les convertissant en énergie ».

On ne voit pas cela dans beaucoup de gadgets — surtout parce que ce n’est vraiment pratique que pour les appareils à faible puissance. Mais les télécommandes entrent certainement dans cette catégorie.

Un bonus supplémentaire

Outre la nouvelle technologie de charge, la télécommande Eco Remote de Samsung peut utiliser la lumière intérieure ou extérieure pour se recharger, ou les utilisateurs peuvent la charger à l’aide d’une connexion USB-C. Il n’est donc plus nécessaire d’utiliser des piles AAA ou AA pour alimenter la télécommande du téléviseur. Selon Samsung, cela permettrait d’éliminer « plus de 200 millions de piles des décharges ».

En outre, Samsung a également introduit un modèle de couleur blanche de la télécommande écologique cette année. La société a déclaré qu’elle s’harmoniserait mieux avec l’esthétique de ses téléviseurs de style de vie comme Serif, Frame et la série Sero.