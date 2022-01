Echo Show 15 : Amazon lance les précommandes pour l’écran connecté Alexa

by

by

Amazon annonce l’ouverture des précommandes de son Echo Show 15 en France. Les précommandes pour l’écran connecté de 15 pouces avec commande vocale Alexa sont déjà acceptées, la livraison devrait avoir lieu à partir du 17 février 2022. Le prix est de 249,99 euros.

« L’organisation du foyer avec Alexa », c’est ainsi qu’Amazon décrit le nouvel Echo Show 15, présenté fin septembre 2020 et déjà livré aux États-Unis jusqu’à sa rupture de stock. Il est maintenant lancé en France au prix de 249,99 euros. En tant que hub numérique de la maison, il doit représenter un tableau de bord pour la famille, afin de prendre en charge l’organisation des rendez-vous, des achats, des tâches et autres. Divers widgets Alexa sont disponibles et peuvent être personnalisés par les utilisateurs.

Grâce à un identifiant visuel, à des identifiants vocaux et à la caméra intégrée de 5 mégapixels, le Echo Show 15 doit pouvoir appeler différents profils « pour chaque personne » du foyer, afin d’afficher des widgets individuels, d’appeler la dernière musique jouée ou d’afficher des notes adhésives personnelles et des entrées de calendrier.

En même temps, l’écran connecté de 15,6 pouces avec une résolution full HD (1080 p) peut être utilisé de manière classique comme hub de commande pour la maison connectée et pour le streaming de films, de séries et autres.

Netflix, Amazon Prime Video et d’autres services de streaming sont disponibles dès la sortie de la boîte.

Dans la cuisine et comme œuvre d’art

De même, Amazon prévoit l’utilisation du Echo Show 15 dans le domaine de la cuisine et comme œuvre d’art. Les recettes peuvent être facilement consultées pendant que l’on cuisine grâce aux Skills. Si l’appareil n’est pas utilisé comme tableau de bord, il sert également de cadre photo numérique que les membres Prime peuvent utiliser en combinaison avec un stockage cloud illimité pour les photos. En ce qui concerne la protection des données, il est également possible de masquer la caméra et de désactiver le microphone en appuyant sur un bouton.

Le Amazon Echo Show 15 sera livré avec une possibilité de fixation au mur à partir du 17 février 2022. Un support (29,99 euros) disponible séparément permet en outre de poser l’écran connecté sur un socle classique. Les précommandes sont acceptées dès maintenant par le géant du commerce en ligne.