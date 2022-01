Le gestionnaire des tâches bénéficie d’un tout nouveau design sur Windows 11

Windows 11 a subi d’importants changements. Microsoft continue de peaufiner le système d’exploitation Windows 11 et de remanier les applications existantes. Le dernier logiciel à recevoir une nouvelle couche de peinture est le Gestionnaire des tâches.

Même s’il s’agit d’un outil essentiel pour de nombreux utilisateurs de Windows, le gestionnaire de tâches a jusqu’à présent été laissé de côté par Microsoft lorsqu’il s’agit de la refonte moderne que le reste du système d’exploitation a déjà reçue. En d’autres termes, le gestionnaire de tâches de Windows 11 ressemble beaucoup à celui de Windows 10, à l’exception des coins arrondis qui sont de toute façon disponibles au niveau du système d’exploitation.

Cependant, le gestionnaire de tâches manque toujours d’une interface utilisateur moderne et de fonctionnalités essentielles comme un mode sombre. Et il va sans dire que ces fonctionnalités ont toutes été parmi les principales demandes des utilisateurs. Mais, il s’avère que le géant du logiciel basé à Redmond a finalement reçu le message, et travaille maintenant sur une refonte majeure du gestionnaire de tâches.

Gustave Monce, un étudiant en ingénierie, a découvert le nouveau design et l’a partagé sur un serveur Discord cette semaine. Le nouveau gestionnaire de tâches n’est actuellement disponible que dans la dernière version preview de Windows 11, et Microsoft ne l’a pas encore annoncé officiellement. Monce a confirmé que le gestionnaire de tâches est « une fonctionnalité cachée dans la nouvelle version », et que cependant « tout est cassé ». Il est clair que Microsoft travaille sur un tout nouveau design, en utilisant le langage Fluent Design pour réorganiser la fenêtre.

La fonctionnalité a également été découverte par plusieurs autres utilisateurs. TomsGuide a également signalé que la fonctionnalité semble être à un stade précoce, et qu’elle recevra probablement des mises à jour futures pour la rendre fonctionnelle et pleinement opérationnelle. Un autre utilisateur a fourni encore plus de captures d’écran de la nouvelle interface utilisateur en action, bien que cela semble suivre l’ancienne disposition et structure, et Microsoft va probablement changer cela à l’avenir. C’est certainement un bon signe de voir que le mode sombre est pris en charge.

Une version de l’OS en perpétuelle évolution

Auparavant, Microsoft a également modifié le design de l’application Bloc-notes, qui prend désormais en charge la nouvelle conception Fluent Design, et la société a également changé la couleur de la page BSOD (Blue Screen of Death) en noir, bien que la société soit revenue sur sa décision peu de temps après et soit revenue au bleu. Microsoft a également apporté plusieurs modifications au fonctionnement et à l’apparence du menu de démarrage de Windows 11.

Google vient également de commencer à apporter le support des jeux Android à la plateforme, bien que la solution actuelle ne soit disponible que dans le cadre d’un programme bêta, qui ne liste que quelques jeux supportés.