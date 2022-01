Google prévoirait un nouveau casque de réalité augmentée pour 2024

Près d’une décennie s’est écoulée depuis le lancement des Google Glass, et depuis lors, Google s’est lentement préparé à un successeur. Non seulement Google a acquis l’entreprise North, une entreprise de lunettes connectées, mais elle a commencé à recruter des développeurs pour un nouveau système d’exploitation de réalité augmentée à la fin de l’année dernière. Et maintenant, un nouveau rapport suggère que Google lancera un casque de réalité augmentée en 2024.

Citant des sources internes, The Verge affirme que Google développe actuellement un casque de réalité augmentée (et non des lunettes) appelé Project Iris. Contrairement aux lunettes connectées, ce casque est doté d’un véritable écran et enregistre les vidéos à l’aide de caméras orientées vers l’extérieur. Il fonctionne également sur une batterie interne, éliminant le besoin d’une alimentation externe, et fonctionne probablement avec une puce Tensor ou un autre processeur créé par Google.

L’utilisation de caméras pour montrer aux utilisateurs un flux vidéo interne devrait permettre une expérience immersive de « réalité mixte ». Cela devrait également permettre à Google d’éviter l’onéreuse technologie graphique et médiocre qu’elle utilise dans les Google Glass, qui sont toujours disponibles en tant que produit d’entreprise.

Et oui, les graphiques immersifs semblent être la grande idée avec ce casque. Au lieu de s’appuyer sur un processeur interne pour gérer les graphismes, Project Iris s’appuierait sur le cloud. Il s’agit peut-être d’une fonctionnalité permettant d’économiser la batterie, mais il semble que Google souhaite exploiter son infrastructure de jeux sur le cloud Stadia pour rendre l’expérience du Project Iris graphiquement impressionnante. Cela pourrait compenser le facteur de forme peu pratique des lunettes de ski.

Il est également intéressant d’entendre que Google veut lancer le casque si tôt, surtout lorsque la société n’a pas vraiment parlé longuement (en public, en tout cas) du potentiel de création d’un casque en tant que tel. Apple est restée relativement silencieuse concernant ses recherches et le développement d’un quelconque casque, tandis que Microsoft a beaucoup parlé de ses projets en matière de réalité augmentée.

10 ans après les Google Glass ?

Voici quelque chose d’étrange : Google pourrait lancer le casque Project Iris en même temps que sa « fenêtre 3D » Project Starline. Comme vous vous en souvenez peut-être, le Project Starline est un grand écran de vidéoconférence équipé d’une caméra qui recrée parfaitement la sensation d’être assis en face d’une autre personne. Du moins, c’est ainsi que les gens l’ont décrit après l’avoir essayé.

Bien que je doute sincèrement que Google fasse revivre la marque « Google Glass », la date prévue par l’entreprise pour 2024 est assez significative. Les Google Glass ont été lancées en 2014, donc lorsque 2024 arrivera, nous célébrerons le 10e anniversaire des lunettes connectées. Gardez à l’esprit que ces fuites et rumeurs peuvent ne pas se concrétiser. Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre que plus d’informations sur le Project Iris soient publiées.