IO 2021 : le projet Starline est un système de vidéoconférence holographique

Google a dévoilé les coulisses d’un projet de vidéoconférence holographique sur lequel elle travaille. Ce système, actuellement appelé « Project Starline » fonctionne avec des caméras à haute résolution et des « capteurs de profondeur personnalisés ». Grâce à un « écran à champ lumineux révolutionnaire », les utilisateurs pourront « parler naturellement, faire des gestes et établir un contact visuel ».

Google a présenté le projet Starline à la Google I/O 2021 et l’a fait passer pour de la magie. Grâce à des capteurs 3D, des caméras et un écran avancé et gigantesque, ils ont donné l’impression que deux personnes étaient assises de part et d’autre d’une barrière de verre. C’était incroyable. Vous pouvez voir la personne sous différents angles en vous déplaçant et même établir un contact visuel, a déclaré Google.

La plateforme assemble l’apparence et la forme d’une personne sous différents angles pour créer un modèle 3D qui est diffusé en temps réel à la personne avec laquelle elle discute. Ce système nécessite « plusieurs gigabits par seconde » pour réaliser des images autour d’un modèle 3D, capturées à une extrémité du système et délivrées à l’autre. C’est comme si les deux côtés de la conversation étaient capturés par un scan 3D, encore et encore, très rapidement, et montrés à la personne à l’autre bout de la conversation presque instantanément.

Dans une vidéo de démonstration, les personnes qui utilisent la technologie décrivent les gens comme s’ils étaient dans la même pièce. C’est « comme si elle était juste en face de moi », dit une personne.

Pour l’ère post-pandémie

Cela devrait permettre de mettre à la disposition du grand public des conférences holographiques beaucoup plus réalistes, si Google parvient à mettre au point un système dont le coût ne sera pas prohibitif. C’est le même genre de choses que nous disions à propos des casques de réalité virtuelle — et regardez où nous en sommes maintenant !

Pour l’instant, Google utilise uniquement ce système de vidéoconférence dans ses propres bureaux. Il n’est pas encore « autorisé par les règles de la FCC » et aucune vente de ce dispositif ou de ce système de dispositifs n’est encore disponible pour le public. Lors de l’avant-première de Google, Starline a été utilisé pour des appels de personne à personne (et non pour des discussions de groupe).

Après une année de dépendance constante à l’égard du chat vidéo – et alors que les entreprises prévoient un avenir où elles dépendront plus que jamais du chat vidéo – la promesse d’appels à distance plus réalistes est excitante.