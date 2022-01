Instagram s’apprête à faire revenir le flux de publications chronologiques, un énorme changement

Au milieu du cycle effréné des nouvelles du CES 2022, Instagram a révélé que des changements importants allaient être apportés à nos flux de publications. La nouvelle fonctionnalité, qui entre en phase de test aujourd’hui, nous offre trois flux différents à explorer lorsque nous ouvrons l’application. Si le flux de publications standard ne disparaît pas, il sera rejoint par deux nouveaux flux qui seront très certainement populaires auprès des utilisateurs d’Instagram.

Ces nouveaux flux ont été révélés par le patron d’Instagram, Adam Mosseri, qui a publié son annonce sur Instagram et Twitter hier. Dans une brève vidéo, Mosseri explique que Instagram teste actuellement la « possibilité de basculer entre trois vues différentes sur votre écran d’accueil ».

Les nouveaux flux comprennent le flux standard Home (probablement Accueil en français), qui est rejoint par les nouveaux flux Favoris et Following (probablement Abonnés en français).

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022