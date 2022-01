La fuite du rendu de l’iPhone SE 3 d’Apple montre un renouveau de l’iPhone XR

De nouveaux rendus ont émergé en fin de semaine dernière qui prétendent montrer l’iPhone SE 3 d’Apple (ou iPhone SE 2022, si vous préférez). Les rendus, provenant de TenTechReview et du divulgateur David Kowalski, montrent un iPhone SE 3 qui ressemble beaucoup à l’iPhone XR, mais dans le même châssis que l’iPhone SE de style iPhone 8. Maintenant, il y a quelques mises en garde dans cette fuite.

Selon la nouvelle fuite, l’iPhone SE de cette année sera une refonte de la version 2020 et ressemblera davantage à un croisement entre celle-ci et un iPhone XR. Il aura toujours un châssis petit et compact, mais il laissera tomber les rebords et adoptera l’encoche, probablement avec la technologie Face ID remplaçant le capteur Touch ID. D’après les rendus, il ressemble surtout à un iPhone 13 mini bon marché.

Cependant, des sources plus fiables, dont Mark Gurman de Bloomberg et Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, affirment que si Apple devait lancer un iPhone SE cette année, celui-ci ne subira pas de grands changements. La société devrait lancer un iPhone SE plus grand l’année prochaine, avec le même design que l’iPhone XR, il est donc possible que cette fuite se soit emmêlé les pinceaux en confondant les dimensions de l’iPhone SE 2022 avec le design de l’iPhone SE 2023.

Dans le même temps, il n’est pas inattendu qu’Apple tente d’unifier le design de sa gamme d’iPhone. La société pourrait même être en train de réoutiller les anciens composants de l’iPhone 12 mini pour pousser la technologie Face ID sur du matériel encore moins cher. Il convient également de noter qu’il y a également eu des rumeurs selon lesquels l’iPhone SE adopterait le même design de style iPhone XR aux côtés d’un bouton d’empreinte digitale incrusté sur le côté comme l’iPad Air, mais nous devrons attendre mars ou avril pour en avoir le cœur net.

Un iPhone 14 qui va être revu

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la seule refonte d’Apple qui est prévue. La société prévoirait d’abandonner l’encoche de l’iPhone 14 cette année, alors qu’elle vient de l’adopter sur le MacBook Pro. Elle la remplacera par des découpes — trou et pilule — à l’avant pour incruster la technologie Face ID.

Ce rapport est beaucoup plus solide, et Apple devrait présenter la nouvelle gamme d’iPhone 14 lors de son événement annuel d’automne en septembre.