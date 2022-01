Google lance une version bêta de Google Play Games sur les PC Windows

Lors de la cérémonie des Game Awards 2021 le mois dernier, Google a annoncé son intention de proposer son Google Play Games sur les PC sous Windows 11 cette année. Aujourd’hui, il semble que la société prenne les premières mesures pour que cela devienne une réalité.

Aujourd’hui, Google ouvre les inscriptions pour commencer à tester Google Play Games pour PC en version bêta dans trois pays : la Corée, Taïwan et Hong Kong.

Tous les jeux du catalogue Google Play ne seront pas disponibles au lancement, mais la version bêta limitée promet aux premiers testeurs un accès à certains des jeux mobiles les plus populaires, notamment Mobile Legends : Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration et Three Kingdoms Tactics.

Bien que la version bêta initiale soit assez limitée à ce stade, il s’agit d’une initiative prometteuse qui, espérons-le, conduira bientôt à une disponibilité plus large. L’un des principaux objectifs de Google pour 2022 est de faire en sorte que tous ses produits et services fonctionnent mieux ensemble, et le fait d’apporter Google Play Games aux PC sous Windows est un audacieux pas dans cette direction.

Plus précisément, Google présente également l’expérience dans une nouvelle vidéo preview, promettant que les utilisateurs pourront profiter de « sessions de jeu immersives et transparentes entre un smartphone, une tablette, un Chromebook et un PC Windows ». La progression et les réalisations seront synchronisées de manière transparente lors du passage d’un appareil à l’autre, et les joueurs pourront gagner des points de jeu pour l’activité Google Play Games sur les PC de la même manière que sur leurs appareils mobiles préférés.

Les développeurs sollicités

Étant donné que de nombreux jeux mobiles doivent encore être optimisés pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs sous Windows, Google ouvre également un nouveau site pour les développeurs afin de permettre aux développeurs Android d’en savoir plus sur Google Play Games et sur la manière d’optimiser leurs jeux actuels pour une utilisation multiplateforme sur les PC Windows.

Ce n’est qu’un début, et Google affirme qu’elle aura bientôt davantage d’informations à partager sur l’extension de la version bêta à d’autres régions. L’annonce de Google intervient quelques mois après que Microsoft a commencé à tester les applications Android sur les PC sous Windows 11. Microsoft a construit un Windows Subsystem for Android, qui est capable d’exécuter des applications Android provenant de diverses sources. Microsoft l’utilise en partenariat avec Amazon pour permettre l’installation native de jeux et d’applications de l’Amazon Appstore sur Windows, mais malgré les solutions de contournement, Google Play n’est pas encore officiellement pris en charge.