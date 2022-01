Une fuite suggère que le OPPO Find X5 sera lancé avec le MediaTek Dimensity 9000

Nous avons déjà entendu plusieurs rumeurs sur le futur flagship OPPO Find X5 Pro, et pas plus tard que cette semaine, nous avons entendu qu’il arriverait avec une configuration de caméra Hasselblad à l’arrière. Le Find X5 Pro est censé être lancé avec le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 1, tandis que son petit frère, le OPPO Find X5 pourrait être présenté avec le SoC MediaTek Dimensity 9000.

Digital Chat Station a révélé les spécifications du smartphone sur Weibo et rapporté par GSMArena, et il a révélé les détails de la caméra et de la charge. Selon les nouvelles fuites, le OPPO Find X5 offrira des spécifications de milieu de gamme, bien que haut de gamme, et il pourrait être alimenté par la nouvelle puce MediaTek Dimensity 9000 à l’intérieur, qui offre des améliorations majeures, bien qu’il soit derrière le Snapdragon 8 Gen 1 quand il s’agit de contenu dépendant du GPU — bien que tout cela soit basé sur des rumeurs et des spéculations au moment de la rédaction de cet article.

La fuite indique que le prétendu Find X5 a un écran AMOLED LTPO 2.0 de 6,7 pouces qui produit une résolution Quad HD+ de 3 216 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Find X5 Pro devrait quant à lui être doté d’un écran à bords incurvés. Cependant, il n’est pas clair si le Find X5 standard sera doté d’un écran à bord plat ou incurvé.

En ce qui concerne l’optique, la face avant du Find X5 sera équipée d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Sa coque arrière dispose d’une triple caméra de 50 mégapixels + 50 mégapixels + 13 mégapixels. Selon les rumeurs, le Find X5 Pro sera doté d’une caméra frontale Sony IMX709 de 32 mégapixels et d’un bloc à triple caméra de 50 mégapixels (Sony IMX766) + 50 mégapixels (Sony IMX766) + 13 mégapixels (Samsung S5K3M5) dotée de la fonction OIS.

Il n’est pas clair si les mêmes capteurs d’image seront disponibles sur le Find X5.

Un lancement après le 1er février ?

Le OPPO Find X5 est également censé disposer d’une assez grande batterie d’une capacité de 5 000 mAh, qui va apparemment se vanter de la charge filaire rapide de 80 W, la charge sans fil de 50W et la charge sans fil inversée de 10 W. Un autre informateur a affirmé que le Find X5 et le Find X5 Pro mesurent 163,4 x 74 x 8,2 mm et pèsent 195 g. Il a ajouté qu’il y aura une variante blanche en céramique pour le Find X5 Pro, qui sera livré avec une configuration de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. La variante bleue de l’appareil devrait également offrir la même configuration.

Certains rapports affirment que l’appareil pourrait arriver dès le mois de mars, mais il y a aussi des mentions de la nouvelle série OPPO Find X5 arrivant après le Nouvel An chinois, qui se passe le 1er février 2022.