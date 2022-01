Xiaomi annonce le lancement mondial de MIUI 13, nous pourrions le voir le 26 janvier

La sortie d’une toute nouvelle mise à jour de l’OS (système d’exploitation) est généralement un moment passionnant, tant pour l’entreprise qui en est à l’origine que pour les utilisateurs. L’une de ces occasions est le lancement mondial de la surcouche Android de Xiaomi pour ses smartphones, à savoir MIUI 13.

Récemment, le compte officiel MIUI de Twitter et le vice-président mondial de Xiaomi, Manu Kumar Jain, ont publié des tweets teasant la mise à jour MIUI 13 : « Le moment est venu. Quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire ». D’après ce que l’on peut voir, Xiaomi se prépare à lancer la nouvelle version de sa propre surcouche, MIUI 13, prochainement.

Probablement pour garder tout le monde en haleine, aucune date réelle n’est mentionnée dans l’un ou l’autre des tweets. Cela étant dit, il y a environ une semaine, Xiaomi a officiellement déclaré qu’elle lancerait mondialement la série Redmi Note 11 le 26 janvier.

À en juger par cette information et les tweets de teasing, on peut légitimement supposer que MIUI 13 sera lancé le 26 janvier également, aux côtés de la gamme Redmi Note 11.

Quelles seront les caractéristiques de MIUI 13 ?

En décembre dernier, le logo et les fonctionnalités de MIUI 13 ont été divulgués dans une série de vidéos. En bref, trois principales nouvelles fonctionnalités arrivent avec cette nouvelle version.

L’une d’entre elles est quelque chose que les utilisateurs d’Android connaissent probablement, car elle est disponible sur d’autres systèmes depuis un certain temps, le « scroll infini ». Ensuite, deux autres seront directement reprises de la bêta de MIUI 12.5 mais améliorées — Sidebar (précédemment connu sous le nom de Video Toolbox et ensuite Smart Toolbox), et Small Widgets.

D’autres fonctionnalités faisant l’objet de rumeurs et qui devraient arriver avec MIUI 13 sont la protection contre la vérification du visage, la protection de la famille, la protection contre la fraude de télécommunication, et plus encore. Un ajout possible plus excitant, cependant, est la mise en œuvre potentielle de Material You UI dans le MIUI 13 à un stade ultérieur.

Quels téléphones recevront MIUI 13 ?

Voici la liste des smartphones dont Xiaomi a confirmé qu’ils recevront la mise à jour MIUI 13 :