Le OPPO Find X5 Pro pourrait être équipé d’un bloc de caméra tagué Hasselblad, comme le OnePlus 10 Pro

Les leakers sont de nouveau à l’œuvre, cette fois, les fuites nous donnent des détails sur ce que l’on peut attendre du futur smartphone phare de OPPO, rapporte The Verge. Le smartphone devrait être lancé comme le OPPO Find X5 Pro. Les images du OPPO Find X5 Pro montrent une marque Hasselband familière sur sa coque arrière, qui nous rappelle OnePlus et sa marque Hasselblad, et les spécifications clés montrent que ce sera effectivement un puissant smartphone.

Selon de multiples fuites, le prochain flagship de OPPO et le successeur du Find X3 Pro de l’année dernière s’appellera le Find X5 Pro. Ses spécifications semblent tout à fait en ligne avec le OnePlus 10 Pro récemment sorti (en Chine). OnePlus, comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, est maintenant une sous-marque de OPPO. Les mêmes images ont également été partagées par @DuanRui.

Ces images (et les rendus précédemment publiés) montrent un smartphone avec un bloc de caméra qui se fond dans le reste du panneau arrière dans un design assez analogue au Find X3 Pro. Cependant, il y a une différence : la configuration de la caméra est modifiée pour le Find X5 Pro, et il semble que le smartphone n’aura pas son prédécesseur, la caméra « microscope ».

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, le smartphone arrivera dans le coloris blanc (bien sûr, d’autres variantes de couleur seront probablement disponibles également), et il dispose d’une marque Hasselblad, tout comme OnePlus. Une image du menu du smartphone montre qu’il sera livré avec le dernier et meilleur processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, ce qui est à nouveau en phase avec les spécifications du OnePlus 10 Pro.

Le smartphone sera également équipé de la nouvelle puce de OPPO, le MariSilicon X. Il s’agit essentiellement d’une unité de traitement neuronal (ou NPU) utilisée pour le traitement de l’image, et elle a été annoncée vers la fin de l’année 2021, en même temps que OPPO annonçait son dispositif AR Air Glass.

Un smartphone très attendu

Les autres spécifications du smartphone qui sont apparues sur les canaux des réseaux sociaux chinois comprennent un écran LTPO 2.0 à taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge filaire jusqu’à 80 W et une charge sans fil de 50 W. De plus, le smartphone pourrait être équipé d’un capteur principal IMX766 de 50 mégapixels avec OIS (Optical Image Stabilization), d’une caméra secondaire avec un capteur IMX766 de 50 mégapixels et d’une caméra de 13 mégapixels pour le compléter.

Quant à l’annonce du prochain flagship de OPPO, il n’y a pas de date de sortie ou d’annonce qui a fuité pour le moment. Cependant, OPPO annonce habituellement ses flagships en mars (au moins les deux dernières années), donc nous pourrions voir davantage d’informations sur ce smartphone dans un proche avenir.

La caméra brandée Hasselblad fournira très probablement des photos de grande qualité, tandis que l’appareil lui-même devrait être livré avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour ceux d’entre vous qui sont intéressés par la photographie. OnePlus a annoncé son propre partenariat avec Hasselblad l’année dernière et a fourni aux smartphones OnePlus la possibilité unique de s’associer à une entreprise leader de l’industrie avec une profonde expertise photographique.