Un futur smartphone de OnePlus pourrait être équipé d’une caméra rotative

OnePlus n’est pas étranger aux smartphones conceptuels assez fous — certains d’entre vous se souviennent peut-être du OnePlus Concept One. Ce modèle utilisait un verre électrochrome qui changeait de couleur pour cacher ou révéler la caméra à l’arrière.

Aujourd’hui, une autre idée folle est en train de germer, car LetsGoDigital a déniché un autre dépôt de brevet intéressant. Le fabricant chinois a déposé un étrange brevet de caméra auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) en 2020, et le brevet a ensuite été approuvé en juin 2021.

Même si le brevet est plutôt ennuyeux et s’intitule « Module de caméra et équipement électronique », il décrit un système de caméra qui peut tourner à 180˚. Vous pouvez consulter les magnifiques rendus 3D basés sur les documents du brevet ci-dessous. Le système utilise des aimants et une encoche pour faire tourner la caméra principale autour de son axe. Apparemment, cette rotation peut se faire par paliers ou en continu.

Cependant, les potentielles applications d’une telle technologie ne sont pas immédiatement évidentes. On pourrait faire valoir qu’une caméra rotative est une complication inutile, alors que les utilisateurs pourraient simplement faire tourner leur smartphone. En outre, vous pouvez toujours faire pivoter les images et les vidéos en post-production, et si vous voulez utiliser l’effet cool de tout ce qui tourne autour de son axe, vous pouvez le faire avec des algorithmes logiciels. Néanmoins, le brevet existe, et OnePlus décrit effectivement un « mode d’enregistrement vidéo rotatif » spécial pour aller de pair avec le nouveau matériel. Cependant, le système a une application pratique héritée.

Lorsque vous utilisez des aimants pour déplacer une caméra (ou la faire tourner), vous pouvez également programmer le même système pour qu’il agisse comme un système de stabilisation optique de l’image. C’est également détaillé dans les documents de brevet, bien qu’il existe des solutions plus simples et plus efficaces à ce problème particulier.

Aucun intérêt ?

Il y a une faible possibilité que la série OnePlus 11 puisse donner vie à ce brevet fou dans sa variante de modèle Pro. Les documents ont été déposés il y a quelque temps, ce qui donne à OnePlus beaucoup de temps pour développer davantage le système et mettre en œuvre le système de caméra rotatif dans un modèle de production de masse.

Cela étant dit, en regardant les rendus et les documents de brevet, il est évident pour mettre en œuvre ce système, OnePlus aurait besoin de se débarrasser d’autres caméras secondaires et tertiaires sur le module arrière. Étant donné que les potentiels avantages d’un système de caméra rotatif sont discutables, il est peu probable que la société sacrifiera la flexibilité d’avoir des objectifs ultra-large et téléobjectif séparés à l’arrière du OnePlus 11 Pro.