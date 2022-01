La toute première tablette Android de OPPO fait l’objet d’une nouvelle fuite

Le marché des tablettes Android est à nouveau tendance avec beaucoup d’entreprises qui entrent dans le marché. L’année dernière, nous avons vu les débuts de Realme dans le marché avec la Realme Pad. Motorola a également décidé de revenir sur le marché, et même Nokia a lancé une tablette abordable. Maintenant, d’autres marques sont prêtes à rejoindre ce marché, et aussi surprenant que cela puisse être, l’une d’entre elles est OPPO.

Après les rumeurs concernant la première tablette Android de OnePlus, la société sœur OPPO semble avoir des plans analogues. Bien que rien d’officiel n’ait encore été annoncé, la tablette de OPPO, alias OPPO Pad, a été récemment repérée sur la base de données de benchmark Geekbench.

Le listing découvert par MySmartPrice révèle certaines des caractéristiques de la tablette comme le processeur, la mémoire et le système d’exploitation, mais le reste de la fiche technique reste un mystère. Apparemment, OPPO a décidé d’intégrer le très puissant processeur Snapdragon 870 de Qualcomm dans sa prochaine tablette.

La présumée tablette a obtenu un impressionnant score de 4 582 points en test monocoeur, et 12 259 points dans le domaine multi-coeurs. Aussi impressionnants que ces scores puissent paraître, il convient de rappeler qu’ils utilisent les normes Geekbench 4. Une fois que le dispositif passe par une session Geekbench 5, alors les chiffres seront plus bas et plus sur la parité avec d’autres dispositifs dotés du Snapdragon 870.

Les tablettes sont généralement disponibles en plusieurs versions, donc en fonction de la quantité de mémoire/stockage et du type de connectivité, nous pourrions avoir plus d’une tablette OPPO, mais nous savons qu’au moins un modèle sera livré avec 6 Go de RAM.

Un écran à 120 Hz

Malheureusement, le listing révèle que la tablette fonctionne sous Android 11, un vrai bémol pour une tablette aussi puissante. On peut vraiment espérer que OPPO va changer d’avis et expédiera sa toute première tablette avec Android 12 au lieu d’une ancienne version.

Le nouveau listing Geekbench ajoute de nouvelles informations à une précédente rumeur qui prétend que la tablette de OPPO disposera d’un écran LCD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le même rapport mentionne une caméra principale de 13 mégapixels et une caméra secondaire de 8 mégapixels pour les selfies.

La tablette Android de OPPO devrait être initialement lancée en Chine, suivie d’une sortie en Inde au cours du premier semestre de l’année.