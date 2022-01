by

by

MediaTek annonce le Kompanio 1380, un nouveau SoC pour les tablettes et les Chromebooks

MediaTek annonce le Kompanio 1380, un nouveau SoC pour les tablettes et les Chromebooks

Ces dernières années, MediaTek a dépassé le stade de la création de puces pour les seuls appareils mobiles. La société a annoncé son processeur TV il y a peu et est maintenant prête à affronter Qualcomm pour les Chromebooks et les puces pour tablettes.

Après avoir annoncé l’année dernière la plateforme Kompanio 1300T pour les tablettes et les Chromebooks, MediaTek élargit aujourd’hui sa gamme Kompanio en introduisant le chipset Kompanio 1380 de qualité phare pour les Chromebooks ultra-légers et haut de gamme. Il s’agit d’un chipset avancé conçu pour alimenter efficacement les futurs appareils informatiques légers.

Le processeur MediaTek Kompanio 1380 (MT8195) est construit à l’aide de l’architecture 6 nm de TSMC et offre des performances élevées tout en évitant de vider inutilement la batterie. Il s’agit d’un processeur octa-core, comprenant quatre cœurs Cortex-A78 haute performance cadencés à 3.0 GHz et quatre cœurs ARM Cortex-A55 cadencés à 2.0 GHz. En outre, le chipset est doté d’un GPU ARM Mali-G57 à 5 cœurs intégré, ainsi que de l’unité de traitement AI multicœur APU 3.0 de MediaTek, qui prend en charge les fonctions de l’appareil photo et des applications vocales assistées par l’IA.

Le processeur prend également en charge une RAM LPDDR4x à quatre canaux de 2133 MHz et jusqu’à deux écrans 4K à 60 Hz ou un écran 4K à 60 Hz et deux écrans 4K à 30 Hz. De plus, sa fonction de décodage matériel AV1 permet aux utilisateurs de diffuser du contenu 4K avec les meilleurs paramètres de qualité tout en préservant l’autonomie de la batterie.

En outre, le processeur Kompanio 1380 est doté d’un processeur de signal numérique (DSP) audio dédié qui vise à fournir des fonctionnalités de réveil vocal (VoW) à très faible consommation pour les assistants vocaux comme Google Assistant ou Cortana. En ce qui concerne la connectivité sans fil, le chipset prend en charge les technologies Wi-Fi 6/6E et Bluetooth 5.

Déjà inclus avec le Acer Chromebook Spin 513

Selon PC Tseng, le directeur général de l’Intelligent Multimedia Business chez MediaTek, le Kompanio 1380 « se distingue par ses performances de traitement exceptionnelles, ses fonctions multimédias et d’IA de premier ordre et ses capacités de jeu en nuage fluide, le tout intégré dans une puce 6 nm ultra-efficace ».

Maintenant, pour en venir à la disponibilité, le SoC Kompanio 1380 a déjà été intégré dans le prochain Acer Chromebook Spin 513, qui a été récemment dévoilé au CES 2022 et devrait sortir en juin de cette année. La société affirme que d’autres appareils Chromebook équipés de ce chipset commenceront à apparaître sur le marché prochainement.