CES 2020 : le OnePlus Concept One est un smartphone avec une caméra qui disparaît

Comme promis, OnePlus présente son premier smartphone Concept One au CES 2020 de Las Vegas cette semaine, et la nouveauté la plus intéressante est celle dont la société nous a déjà parlé la semaine dernière.

Cet appareil est essentiellement un OnePlus 7T Pro modifié. Le Oneplus Concept One possède un système de « caméra invisible » avec du verre électrochimique qui se transforme en noir lorsque vous n’utilisez pas les caméras arrière, ce qui donne à la bande de caméra noire un aspect presque sans couture.

Ce qui est un peu bizarre, c’est que ce n’est pas comme si tout l’arrière du smartphone était noir — les autres nouveautés de ce dispositif concept sont les matériaux utilisés pour le construire.

OnePlus semble vouloir s’imposer sur le marché des smartphones de luxe, car le cadre en aluminium du smartphone est recouvert d’or 24 carats, et la bande de verre noir de la caméra est entourée de cuir piqué orange, ce qui donne au OnePlus Concept One un design qui ressemble beaucoup à la gamme de smartphones Huawei Porsche Design.

Les personnes qui ont eu l’occasion d’examiner le OnePlus Concept One en personne rapportent qu’il faut environ une seconde pour que le verre de la caméra passe du noir au transparent, ou vice-versa.

Un simple prototype

Cela signifie qu’au moment où vous ouvrez l’application Appareil photo de votre smartphone et vous préparez à prendre une photo, les capteurs photo devraient avoir une vue dégagée. Et lorsque vous fermerez l’application, les caméras sembleront avoir disparu.

OnePlus ne s’est pas engagé à mettre ce smartphone sur le marché et il n’est pas certain que la caméra invisible ou les matériaux en cuir et or apparaîtront dans les futurs produits de la société. Mais présenter de nouvelles idées lors d’un grand salon de l’industrie électronique semble être un moyen aussi efficace que les autres pour évaluer l’intérêt pour ces idées.