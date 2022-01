La mise à jour Windows 11 Sun Valley 2 apportera la prise en charge des widgets tiers au second semestre 2022

Le document d’assistance mentionne également ce que l’on appelle les « cartes adaptatives », qui seraient des « extraits d’interface utilisateur indépendants de la plateforme » conçus pour être intégrés dans les expériences de l’hôte telles que les widgets. Ces cartes s’adapteront automatiquement à l’expérience de l’hôte et garantiront une faible utilisation de la mémoire et du processeur.

Si vous avez utilisé Windows 11 sur votre ordinateur portable ou de bureau, vous savez que le panneau des widgets, qui était l’une des caractéristiques les plus importantes de Windows 11, ne prend pas en charge les widgets tiers. Les utilisateurs ne peuvent choisir que parmi quelques widgets système tels que Météo, Calendrier, Photos, To-Do, et plus encore. Mais, cela pourrait bientôt changer. Il a également été révélé que Microsoft ne prendra pas en charge les widgets Win32 ou UWP , mais ceux basés sur le Web pour améliorer le panneau des widgets dans Windows 11.