Un nouveau modèle d’iPhone SE doté d’un écran plus grand sera disponible en 2023

Ross Young y a pris goût. Le PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), qui s’est révélé être une source d’information fiable sur les futurs produits Apple, après avoir évoqué la possibilité que seuls l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max soient équipés d’un écran à fréquence de rafraîchissement variable, laissant ainsi la technologie ProMotion exclusive aux modèles haut de gamme, il a également voulu donner son avis sur le nouvel iPhone SE qu’Apple devrait annoncer au printemps et sur ce qui arrivera dans les années à venir.

Ce nouveau rapport de Ross Young nous donne encore plus d’informations sur l’iPhone SE. En fait, il nous donne quelques informations sur l’iPhone SE 3 qui devrait arriver cette année et sur un autre modèle prévu pour 2023.

Mais avant de parler du modèle attendu en 2023, il est important de mentionner que Young précise ce que l’on peut attendre de la version de l’iPhone SE de cette année dans le rapport. Apparemment, il est probable qu’il soit lancé comme « l’iPhone SE+ 5G ».

Même s’il n’est pas le nom auquel on s’attendait, le nom suggère également que l’amélioration la plus significative de l’iPhone SE 2022 sera l’ajout de la connectivité 5G. Ce serait une première pour la gamme. Le rapport indique également que le smartphone sera livré avec un écran de 4,7 pouces, donc pas de changement de ce côté-là.

Ross Young lâche une autre bombe dans son rapport, en mentionnant que un nouveau modèle d’iPhone SE qui, selon la rumeur, devait arriver en 2024, sera en fait avancé à 2023. En d’autres termes, nous pourrions avoir un nouvel iPhone SE deux années de suite.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7″ LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7″ or a 6.1″ display. It is now looking like it will be 5.7″. May be launched in 2023 rather than 2024.

—Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022