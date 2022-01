Le MacBook Pro 13 pouces remplacé par un modèle de 14 pouces doté d’une puce Apple M2 ?

La transition d’Apple vers l’abandon d’Intel est toujours en cours. La société a commencé à utiliser ses processeurs propriétaires Apple Silicon en novembre 2020, lorsqu’elle a annoncé les derniers MacBook Pro de 13 pouces, MacBook Air et Mac mini.

Depuis lors, nous avons reçu un iMac de 24 pouces qui embarque également la puce M1 d’Apple et les derniers modèles MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces qui sont livrés avec des processeurs M1 Pro et M1 Max sous le capot. Cependant, il semble que nous verrons d’autres changements en 2022, car la dernière rumeur suggère qu’Apple pourrait remplacer le MacBook Pro 13 pouces par un nouveau modèle 14 pouces qui sera équipé d’une nouvelle puce Apple M2.

Selon le célèbre informateur @dylandkt sur Twitter, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour mettre la main sur un nouveau MacBook Pro de 13 pouces, car Apple pourrait lancer un nouveau MacBook Pro 14 pouces avec une nouvelle puce Apple M2 pour le remplacer. Ce nouveau modèle de 14 pouces devrait être lancé en même temps que le nouveau MacBook Air 2022.

The currently available M1 MacBook Pro 13 will be replaced with a MacBook Pro 14 with an M2 chip in the 2H of 2022. It will receive a slight price increase over the previous generation. Alongside this release time frame, we will receive the redesigned M2 MacBook (Air). —Dylan (@dylandkt) January 17, 2022

Tout comme la relation entre le MacBook Pro M1 et le MacBook Air M1, un modèle Pro mis à niveau avec une puce Apple M2 fournira effectivement une machine pour les personnes qui peuvent vouloir quelques ports supplémentaires, potentiellement un écran plus grand, et un châssis plus grand pour un meilleur refroidissement et donc plus de performances. Du moins, c’est ce que nous attendons.

Ce qui n’est pas clair non plus, c’est si ce MacBook Pro d’entrée de gamme dont on parle aura l’écran Mini LED que l’on trouve dans les derniers modèles. Il est probable qu’Apple s’en tienne à l’écran LCD que l’on trouve dans le MacBook Pro M1, car le Mini LED pourrait être trop coûteux à installer dans une machine qui pourrait viser ceux ayant un budget plus serré.

Une transition Apple Silicon bouclée à la fin de l’année

Il affirme également qu’Apple achèvera sa transition vers ses puces Apple Silicon au dernier trimestre de 2022, le Mac Pro étant le dernier Mac à recevoir l’une des puces personnalisées d’Apple. Et si les rumeurs sont vraies, ce nouveau Mac Pro pourrait disposer du processeur M1 Max sous le capot.

La principale raison derrière ce changement est le prochain MacBook Air, car les rumeurs suggèrent que le nouveau modèle va également disposer de la même puce M2 qui sera axée sur l’efficacité plutôt que sur la puissance. Cette mise à niveau laisserait le modèle actuel MacBook Pro 13 pouces M1 surclassé, donc le meilleur pari d’Apple pourrait être de lancer les deux ordinateurs portables avec la puce M2. Néanmoins, les utilisateurs de Pro veulent toujours plus, alors opter pour un écran plus grand de 14 pouces, quelques postes supplémentaires, de meilleures solutions de refroidissement et de meilleures performances pourrait être la meilleure option pour eux.