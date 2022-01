Valve confirme que la Steam Deck sera livré d’ici la fin février

Valve a officiellement confirmé que les personnes ayant précommandé la Steam Deck lors de sa sortie devraient recevoir leur appareil d’ici la fin février. La Steam Deck a été lancée en juillet 2021 et promettait des jeux PC dans un format portable. L’appareil sera capable de lire des titres AAA et d’exécuter des jeux Steam compatibles.

Dans une mise à jour de sa publication, Valve, la société derrière Steam et Steam Deck, a confirmé que les clients recevraient leurs appareils précommandés d’ici la fin février. La société a également confirmé qu’elle travaillait sur le programme Steam Deck Verified et qu’elle testait actuellement un grand nombre de jeux pour s’assurer qu’ils sont jouables et entièrement compatibles avec la plateforme Steam.

Chaque jeu recevra une note qui aidera les utilisateurs à évaluer si le jeu est pris en charge, partiellement pris en charge ou non pris en charge sur la nouvelle console Steam Deck. La société prévoit également d’envoyer des centaines de kits de développement pour aider les développeurs à se préparer, et fournir un meilleur support et une meilleure compatibilité aux jeux existants.

Avant tout, nous sommes sur la bonne voie pour expédier Steam Deck à temps. En dépit de la pandémie mondiale, des problèmes d’approvisionnement et des problèmes d’expédition, il semble que nous serons en mesure de commencer à les expédier d’ici la fin du mois de février. En parallèle, le travail et les tests pour le programme Steam Deck Verified sont en cours. Vous pourrez bientôt voir le statut Deck Verified pour un nombre croissant de jeux Steam. Nous vérifions quatre catégories principales : la saisie, l’homogénéité, l’affichage et le support système. Vous pouvez en savoir plus sur le programme en cliquant ici.

Pour rappel, la Steam Deck est une console de jeu portable qui peut exécuter des jeux PC. Il est alimenté par un processeur AMD à 4 cœurs, et il utilise l’architecture AMD RDNA 2 avec 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage SSD PCI NVMe. La Steam Deck est dotée d’un écran tactile de 7 pouces d’une résolution de 1 280 x 800 pixels, et il fonctionne sous Steam OS 3.0, basé sur Arch Linux.

Le dispositif a été lancé avec trois niveaux, à partir de 419 euros, jusqu’à 679 euros pour la version 512 Go.