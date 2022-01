Tous les modèles d’iPhone 14 devraient être équipés d’un écran ProMotion à 120 Hz

La gamme de l’iPhone 14 a fait l’objet de beaucoup d’attention au cours des premiers jours de 2022. Apple a introduit l’écran ProMotion à 120 Hz avec l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max il y a quelques mois à peine. Pour l’obtenir, il faut dépenser plus de 1 000 euros en France. Mais cela pourrait changer avec la série d’iPhone 14, car nous pourrions obtenir un écran ProMotion de 120 Hz même sur les modèles relativement abordables de l’iPhone 14 également.

Jeff Pu, un autre analyste réputé, suggère que l’écran ProMotion ne se limitera pas aux modèles Pro et qu’il est fort probable que tous les modèles en bénéficieront. Et cela inclut l’iPhone 14 standard, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Cela signifie que si vous êtes un fan d’un écran à 120 Hz sur un iPhone, vous n’aurez pas nécessairement à dépenser une fortune pour l’obtenir.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’écran ProMotion à 120 Hz permet de modifier la fréquence de rafraîchissement en fonction du contenu affiché. Le défilement reste ainsi fluide et la batterie ne se vide pas trop vite.

Il est également suggéré que tous les modèles de l’iPhone 14 seront équipés de 6 Go de RAM. Auparavant, les modèles Pro étaient censés être équipés de 8 Go de RAM.

Cependant, il y aura quelque chose de réservé pour l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Les fuites passées et même les informations récentes de Pu laissent entendre la présence d’une caméra principale de 48 mégapixels sur ces smartphones, ce qui s’avérera être une mise à niveau majeure de la caméra depuis la série d’iPhone 6s. Pour cela, Apple est susceptible de prendre en charge les modes 48 mégapixels et 12 mégapixels avec l’aide du Pixel Binning. Le Pixel Binning améliorera les prises de vue en basse lumière.

Un nouveau design pour les modèles Pro

En outre, l’iPhone 14 Pro devrait également présenter un design d’écran avec un trou rond et un autre en forme de pilule, ce qui sera également une première pour Apple et le monde de la technologie. Les modèles non Pro pourraient toutefois s’en tenir à l’encoche. Tous les modèles d’iPhone 14 sont également susceptibles d’être livrés avec des batteries plus grandes, de meilleures fonctionnalités pour la caméra, un chipset A16 Bionic, et plus encore.

Comme il s’agit actuellement de rumeurs, il est important de prendre ces informations avec des pincettes et d’attendre que plus de détails apparaissent en ligne. La nouvelle gamme d’iPhone d’Apple est à plusieurs mois de son éventuel lancement, car la firme à la pomme croquée dévoile habituellement ses flagships en septembre.