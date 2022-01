La fonction d’enregistrement et de relecture de Twitter Spaces enfin disponible

L’année dernière, Twitter a annoncé une fonctionnalité utile pour les Twitter Spaces : la possibilité d’enregistrer et de rejouer les Spaces. Mais jusqu’à présent, elle n’était disponible que pour un petit groupe d’utilisateurs qui la testaient. Cependant, aujourd’hui les choses changent, et la fonctionnalité est enfin déployée à l’échelle mondiale, rapporte 9to5Mac.

La bonne nouvelle a été annoncée par le compte de support de Twitter. Avec cette nouvelle mise à jour, tous les hôtes d’un Espace disposeront du bouton « Enregistrer un espace » dans l’application Twitter pour iOS et Android. Une fois que vous aurez appuyé sur ledit bouton, Twitter enregistrera l’intégralité de la conversation et la mettra ainsi à la disposition de tous ceux qui voudront la réécouter plus tard.

Cette fonctionnalité permet également aux utilisateurs qui n’ont pas pu rejoindre un espace en direct de rattraper leur retard et d’écouter la conversation.

Cependant, gardez à l’esprit que les espaces enregistrés ne seront pas toujours disponibles sur la plateforme. Les conversations sont disponibles pendant 30 jours après leur publication, et une fois cette période écoulée, les espaces enregistrés seront définitivement supprimés. Il va de soi que les utilisateurs qui souhaitent que l’espace enregistré disparaisse avant la période de 30 jours peuvent tout aussi bien le supprimer.

Pour l’instant, la fonctionnalité n’est pas disponible sur le Web, car depuis le Web, vous ne pouvez rejoindre un Twitter Space qu’en tant qu’auditeur, et non en tant qu’hôte.

Another update on Spaces Recording: The option for hosts to record is now available for everyone on Android and iOS! When starting a Space, tap the “Record Space” switch to have it available for public playback for 30 days once the Space has ended. pic.twitter.com/fYzaOjQJlF — Twitter Support (@TwitterSupport) January 13, 2022

Uniquement pour le Web pour le moment

L’année dernière, l’application Clubhouse, qui permet d’avoir des conversations en ligne uniquement en mode audio, a connu un soudain regain d’intérêt. Twitter Spaces est venu rivaliser avec Clubhouse, dont la popularité était alors en hausse, et a été lancé sur Android et iOS en 2021. Depuis lors, Twitter s’est efforcé de maintenir la pertinence de la fonctionnalité et d’ajouter de nouveaux ajustements pour enrichir l’expérience de l’utilisateur.

La possibilité d’enregistrer des Twitter Spaces n’est pas la seule nouveauté de la plateforme. Elle travaille régulièrement à tester de nouvelles possibilités et améliorations pour ses applications Android et iOS. La plus récente de ces nouvelles fonctionnalités s’appelle « Twitter Take » et est actuellement en période de test, disponible pour certains utilisateurs d’iOS. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser votre appareil photo pour ajouter une réaction photo ou vidéo lorsque vous retweetez le message de quelqu’un.

La deuxième fonctionnalité que Twitter a testée récemment est la possibilité d’ajouter un « avertissement ponctuel » aux messages que vous publiez et qui pourraient avoir un contenu sensible pour certains utilisateurs. Comme vous pouvez le constater, Twitter n’a pas cessé de chercher des moyens de faire de sa plateforme un endroit plus utile, plus sûr et plus amusant.