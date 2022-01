La Samsung Galaxy Home Mini 2 sera bientôt disponible, selon une fuite

En novembre de l’année dernière, nous avons entendu des informations selon lesquelles Samsung travaillait sur un successeur à l’enceinte connectée Galaxy Home Mini, qui n’est pas très répandue dans les foyers des consommateurs. Même si nous nous attendions à une révélation lors du MWC 2021 l’année dernière, l’événement est passé sans aucune annonce officielle de la Home Mini 2.

Maintenant, grâce à Max Jambor, nous avons de nouvelles informations sur la nouvelle enceinte connectée de Samsung et sa potentielle date de sortie. Jambor a publié sur Twitter que la Galaxy Home Mini 2 « n’est plus très loin », et a également partagé le numéro de modèle de l’appareil — (SM-V320).

Galaxy Home Mini 2 (SM-V320) isn’t too far away anymore, I can tell you that😉 pic.twitter.com/xtV6z4645Y —Max Jambor (@MaxJmb) January 12, 2022

Après deux tentatives (publiques), l’entreprise n’a pas encore réussi à commercialiser une enceinte équipée de Bixby, mais la troisième fois pourrait être la bonne. En effet, Samsung est arrivé bien tardivement sur le marché des enceintes connectées, la société coréenne n’en a lancé que deux — la Galaxy Home originale, et une version compacte appelée à juste titre Galaxy Home Mini.

Si vous n’avez pas entendu parler de tout cela, c’est parce que ces appareils n’ont jamais été mis en vente en France. Certaines des enceintes connectées Galaxy Home, qui, soit dit en passant, étaient alimentées par l’assistant Bixby de Samsung, ont fait leur apparition en Corée du Sud en tant que forfait promotionnel lors du lancement de la série Galaxy S20, mais c’est à peu près tout.

Il n’est pas clair si la Galaxy Home 2 utilisera le même assistant vocal Bixby, ou si Samsung optera plutôt pour Alexa ou Google Assistant. Il n’y a jamais eu d’enceintes connectées (commercialisées à grande échelle) avec l’assistant vocal Bixby, et même si l’utilisation de Bixby le distinguait de ses concurrents, l’enceinte ne serait probablement pas aussi utile que la concurrence. Cependant, il s’avère que Samsung n’abandonne pas l’idée de faire sa propre enceinte connectée pour rivaliser avec les offres habituelles de Google Home Mini et Amazon Echo.

La 3e est la bonne ?

Même si Samsung elle-même n’a pas encore lancé d’enceintes connectées, les filiales de Samsung ont vendu beaucoup d’enceintes avec d’autres assistants numériques. Samsung possède Harman International, qui vend des produits audio sous de nombreuses marques, telles que JBL et AKG.

Max Jambor ne donne aucun détail sur une éventuelle date d’annonce, mais nous pourrions obtenir plus d’informations lors du prochain événement Galaxy S22 le 8 février.