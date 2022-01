Le casque AR/VR d’Apple sortirait fin 2022 avec une offre limitée

Lentement mais sûrement, nous faisons nos premiers pas dans l’ère de la réalité virtuelle (VR)/réalité augmentée (RA) du 21e siècle. Apple a depuis longtemps manifesté son intérêt pour la RA, en investissant des sommes considérables dans cette technologie. Tim Cook, le PDG d’Apple, a également déclaré qu’il était très enthousiaste quant à l’avenir de la RA.

Grâce à une note d’investissement du célèbre analyste technologique Ming-Chi Kuo, repérée par 9to5Mac, nous savons maintenant que le premier casque VR/AR d’Apple sera disponible fin 2022. Il s’agit d’une date de sortie repoussée, car Apple aurait précédemment dévoilé son premier produit plus tôt dans l’année.

Un article récent publié par le journal Display Supply Chain prévoyait également qu’Apple sortirait le casque VR/AR au cours du second semestre de cette année. Le casque serait doté d’un mode VR et d’un mode AR, ce qui en ferait un appareil hybride. Le document prédit également que « le casque d’Apple aura une configuration d’affichage innovante, avec trois modules d’affichage : deux écrans Micro OLED et un panneau AMOLED ».

Étant donné toutes les nouvelles technologies de pointe qui devraient se trouver dans le premier casque AR/VR d’Apple, celui-ci coûtera probablement très cher. Outre sa technologie d’affichage innovante, il serait également doté d’un LiDAR, de capteurs de mouvement et d’une puce très puissante. Combinées ensemble, ces caractéristiques devraient permettre d’obtenir une qualité d’image exceptionnelle, un contrôle gestuel et, potentiellement, des fonctionnalités sans avoir besoin d’un smartphone.

Lorsque vous tenez compte de tout ce qui a déjà été mentionné au sujet du prochain casque VR/AR d’Apple, il ne devrait pas être surprenant qu’il coûte jusqu’à 3 000 dollars.

Avant tout, uniquement pour professionnels et les développeurs

Cela étant dit, on parle ici d’une première génération, et ce, tant pour le matériel que pour le logiciel. Cela signifie que cette première aventure d’Apple dans le monde de la réalité augmentée et virtuelle visera principalement les professionnels et les développeurs.

La pénurie de puces électroniques bat toujours son plein, alors en plus de son approvisionnement limité prévu, le casque VR/AR d’Apple pourrait très bien voir sa livraison retardée, même jusqu’en 2023.