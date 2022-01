Le Google Pixel Fold vient de faire parler de lui dans la dernière version bêta d’Android

by

Bien que l’on ait précédemment cru que le Pixel Fold de Google, qui faisait l’objet d’une rumeur, avait été annulé avant même d’être annoncé, de nouvelles preuves continuent de montrer que le smartphone pliable est toujours en développement.

La semaine dernière, nous avons vu un listing sur Geekbench pour un smartphone supposé être le Pixel Fold, suggérant que l’appareil est effectivement toujours en cours de réalisation, et maintenant une nouvelle information provient d’une source encore plus fiable : Google lui-même.

Comme repéré par 9to5Google, la nouvelle version version Android 12 L Beta 2 comprend des animations qui représentent un smartphone pliable de marque Google sous forme de diagramme. Les animations se poursuivent pour montrer le processus d’insertion de la carte SIM pour le smartphone pliable, et sont analogues aux animations vues pour les précédents appareils Pixel non pliables.

Comme le montre l’animation ci-dessus, le présumé Pixel Fold semble être plus court et plus large que le Galaxy Z Fold 3 de Samsung, ce qui le rapproche davantage, en termes de design, du nouveau venu sur le marché, le OPPO Find N.

Une deuxième animation, que l’on peut trouver sur 9to5Google, montre également le processus d’insertion de la carte SIM sur l’appareil lorsqu’il est fermé. Dans ce cas, nous sommes en mesure de voir que Google prévoit d’offrir un écran extérieur qui est principalement sans bords, en dehors d’une zone de charnière visible le long du côté gauche du smartphone.

Un écran extérieur très utile

Comme nous l’avons déjà vu avec le Find N de OPPO, la conception plus courte du Pixel Fold devrait permettre à l’écran extérieur de faire diverses tâches pour envoyer des SMS et d’autres tâches quotidiennes lorsque l’appareil est fermé. Cela permettrait également de lutter contre les plaintes concernant l’écran extérieur plus long du Galaxy Z Fold 3.

En dehors de cela, le seul autre indice visible donné par l’animation présumée du Pixel Fold de Google est le placement du bouton de volume de l’appareil, qui le place dans la moitié inférieure du côté droit du smartphone.

Comme toujours, nous ne pouvons pas dire avec certitude que cette information prouve définitivement que Google prévoit toujours de sortir un Pixel Fold. Cela dit, son inclusion dans la dernière bêta d’Android nous donne l’espoir que le géant de la recherche travaille effectivement toujours sur le Pixel Fold, et que nous pourrions le voir « prochainement ».