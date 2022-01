Le Xiaomi MIX Fold 2 aura un écran externe plus grand et un écran interne à 120Hz

Xiaomi fait tout ce qu’il peut pour s’imposer sur le marché des smartphones pliables. Son premier smartphone pliable, le Xiaomi Mi MIX Fold, n’a pas mal marché. Cependant, il ne suffit pas à Xiaomi pour avoir un impact significatif sur le marché. Les smartphones pliables sont désormais très populaires, mais seules deux marques ont actuellement la mainmise sur l’ensemble du marché. Un récent rapport de DSCC montre que Samsung et Huawei détiennent 99 % du marché des smartphones pliables pour le troisième trimestre 2021. Alors que Samsung détient 93 % des parts de marché, Huawei n’en détient que 6 %. Les autres marques proposant des smartphones pliables, notamment Xiaomi, Motorola, Royole, Microsoft et TCL, ne se partagent que 1 %.

Le Xiaomi Mi MIX Fold a été annoncé en mars 2021. Il est doté d’un chipset phare et d’un design analogue à celui du Galaxy Z Fold et d’un impressionnant mécanisme de charnière. Selon les rumeurs, le smartphone pliable de nouvelle génération, potentiellement le Xiaomi MIX Fold 2, aurait un écran externe plus grand pour améliorer la convivialité, tandis que l’écran interne recevrait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Digital Chat Station a partagé sur Weibo que le prochain flagship pliable Xiaomi MIX Fold 2 aura un écran externe analogue au Honor Magic V récemment annoncé. Cela signifie que l’écran pourrait être plus large, et peut-être venir avec un ratio 21:9 sur l’écran externe, et un ratio 10:3:9 interne. L’écran externe supportera également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui manquait au Xiaomi Mi MIX Fold, comme le rapporte GSMArena.

Le prochain Xiaomi MIX Fold 2 devrait également être équipé du chipset phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, et nous verrons probablement des configurations de 12 ou 16 Go de mémoire vive (RAM) avec des configurations de stockage de 256 ou 512 Go.

La génération actuelle a une batterie d’une capacité de 5 020 mAh et elle est livrée avec une charge filaire rapide de 67 W, et nous pourrions voir Xiaomi équiper le nouveau smartphone pliable avec la nouvelle technologie de charge de 120 W, bien que ce ne soit qu’une spéculation à l’heure actuelle.

Des améliorations sur les caméras ?

On ne sait pas grand-chose d’autre pour le moment, et nous n’avons aucune information si les caméras recevront des mises à niveau par rapport au capteur principal de 108 mégapixels, ou si la caméra frontale verra des améliorations. Le Xiaomi MIX Fold 2 devrait arriver dans le courant du premier trimestre, et il sera probablement doté de l’écran Ultra Thin Glass de Samsung sur l’écran interne. Nous devrons attendre et voir quelles autres informations font surface en ligne dans les semaines et les mois à venir.

Qu’est-ce que vous aimeriez voir dans le futur Xiaomi MIX Fold 2 ?