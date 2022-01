Le casque VR d’Apple sera alimenté par un adaptateur de 96 W

Les rumeurs évoquent le casque AR/VR d’Apple depuis un certain temps maintenant, et nous continuons à entendre de nouvelles informations chaque semaine à son sujet. Les dernières nouvelles affirment que le casque AR/VR d’Apple sera alimenté par un adaptateur d’alimentation USB-C de 96W, un adaptateur qui est également utilisé de manière pratique pour la génération actuelle de dispositifs MacBook Pro.

Ming-Chi Kuo relayé par MacRumors affirme que le prochain casque AR/VR d’Apple, dont on parle beaucoup, pourrait être alimenté par un adaptateur de 96 W analogue à celui du MacBook Pro.

La note de recherche indique également que le casque aurait une puissance de calcul analogue à celle d’un Mac, ce qui suggère que le casque pourrait être équipé d’un chipset analogue au Apple M1 Pro ou M1 Max. Il ne serait pas trop surprenant de voir la puce Apple Silicon à l’intérieur des nouvelles lunettes, étant donné qu’Apple a fait la transition vers ses propres puces depuis quelques années.

Kuo a également mentionné que le casque serait équipé de deux processeurs, une puce de 5 nm, ainsi qu’une puce supplémentaire de 4 nm, chacune devant être fabriquée par TSMC. Selon les rumeurs, la puce la plus puissante s’occuperait de la partie graphique et d’autres processus liés à l’informatique, tandis que la puce secondaire, moins puissante, gérerait les capteurs et l’étalonnage, ainsi que l’optimisation de l’expérience pour garantir une performance fluide.

Nous avons déjà entendu dire que le casque pourrait nécessiter un iPhone pour fonctionner, ce qui enfermerait davantage l’utilisateur dans l’écosystème Apple.

Un appareil très cher ?

Le casque Apple devrait être lancé plus tard cette année, peut-être au 4e trimestre, et il devrait s’agir d’un appareil haut de gamme coûtant entre 1 000 et 3 000 dollars. Selon les dernières prévisions, Kuo s’attend à ce que 3 millions d’appareils soient expédiés d’ici 2023, puis 15 millions d’ici 2025, et un appareil de deuxième génération et pourrait arriver dès 2024.

Êtes-vous impatient de voir les nouvelles lunettes d’Apple, et seriez-vous prêt à payer autant pour un appareil de réalité mixte ?