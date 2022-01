Windows 11 s’enrichit enfin d’un nouvel indicateur de volume

Il aura fallu près de 10 ans, mais Windows se dote enfin d’un nouvel indicateur de volume moderne. Microsoft apporte à Windows 11 un changement de design réclamé depuis longtemps. Dans le cadre de la dernière version de Windows Insider Dev Channel, la société teste en version bêta un curseur de volume mis à jour, qui correspond maintenant à l’aspect et à la convivialité du reste du système d’exploitation.

Introduite à l’origine dans Windows 8 en 2012, la barre noire qui s’affiche lorsque vous réglez le volume du système à l’aide d’un clavier ou d’un autre dispositif disparaît enfin. Microsoft la remplace par un indicateur de volume qui correspond au design général de Windows 11.

Contrairement aux précédentes versions de Windows 8, les versions bêta de Windows 11 dans le canal Dev des indicateurs matériels (curseurs) pour la luminosité, le volume, la confidentialité de l’appareil photo, l’activation et la désactivation de l’appareil photo et le mode avion ont désormais un aspect plus moderne. Il s’agit des curseurs qui apparaissent lorsque vous cliquez sur les touches de volume ou de luminosité de votre ordinateur portable et qui respecteront même les paramètres du mode sombre ou du mode clair de votre système.

Microsoft a déplacé ces curseurs du coin supérieur gauche de l’écran vers le bas. Tous les curseurs flottent maintenant au-dessus de la barre des tâches, apparaissant comme une forme ronde avec un niveau bleu au milieu pour indiquer un pourcentage spécifique.

Il est important de noter que cette modification est toujours en phase de test bêta dans le canal Dev du programme Windows Insider, et qu’elle n’est donc pas liée à une version spécifique de Windows 11. Cela signifie qu’il faudra peut-être attendre la fin de l’année pour que tout le monde puisse le constater par lui-même.

D’autres changements

Il n’y a pas que le grand changement que Microsoft teste dans Windows 11. Après que les utilisateurs se soient plaints que l’expérience Alt + Tab en plein écran dans le système d’exploitation était trop distrayante, Microsoft a répondu avec un autre test bêta d’une nouvelle expérience. Dans la version actuelle du canal Dev de Windows 11, la touche Alt + Tab fait apparaître une fine bande dont l’arrière-plan est légèrement flou.

Il semble que l’un des grands objectifs de Microsoft soit de nettoyer Windows 11 afin que l’aspect visuel des applications et des autres expériences soit plus en phase les unes avec les autres.

Par exemple, la version du canal Dev de Windows 11 publiée aujourd’hui améliore également l’expérience d’appel avec l’application Your Phone. La fenêtre d’appel en cours comprend maintenant de nouvelles polices, des icônes et des changements de design qui correspondent à l’interface utilisateur de Windows 11. « Cette mise à jour comprend une nouvelle fenêtre d’appel en cours avec des icônes et des polices mises à jour, ainsi que d’autres modifications de l’interface utilisateur qui s’alignent sur le design amélioré de Windows 11 », explique Langowski.

La première mise à jour majeure de Windows 11 est attendue pour l’été de cette année, et il y a une chance que de subtils raffinements comme celui-ci fassent partie du lancement. La rumeur veut que le nettoyage du mode sombre dans Windows 11 soit une autre priorité pour Microsoft cette année.