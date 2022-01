Est-ce les prix définitifs de Samsung pour les séries Galaxy S22 et Tab S8 aux États-Unis ?

Oui, nous sommes encore à au moins un mois de la sortie commerciale des smartphones ultras haut de gamme que tous les fans de Samsung attendent avec impatience, et non, le plus grand constructeur de smartphones au monde n’a pas encore confirmé la date présumée de son prochain grand événement Unpacked.

Mais, cela ne fait certainement pas des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra les secrets les mieux gardés de l’industrie mobile, et en plus d’un certain nombre de spécifications clés et de pratiquement tous les éléments de conception majeurs, la structure de prix de la famille semble déjà presque gravée dans le marbre.

Bien sûr, rien n’est officiel tant que… ce n’est pas officiel, mais une source Twitter traditionnellement fiable corrobore aujourd’hui largement ce qu’un informateur Twitter différent, mais tout aussi digne de confiance a rapporté la semaine dernière, ce qui signifie généralement qu’il ne reste pas beaucoup de place pour le doute.

Il est intéressant de noter que cette dernière spéculation sur les prix de la série Galaxy S22 s’accompagne également de prédictions américaines analogues pour la gamme Galaxy Tab S8, qui se fait attendre depuis longtemps et qui pourrait ou non être dévoilée au début du mois prochain.

Wrap up the S22 series and Tab S8 series prices

S22: $899

S22+: $1099

S22U: $1299

Tab S8: under $850

Tab S8+: $900-1000

Tab S8U: around 1100 and above (above means more storage and cellular connectivity)

Will update the exact Tab S8 series prices soon. — KFC Simp (@chunvn8888) January 11, 2022

Avant de replacer les chiffres dans leur contexte et de les comparer à ceux de certains concurrents, mettons en évidence ce que l’on attend exactement de la famille Galaxy S22 dotée de la 5G aux États-Unis :

Galaxy S22 — 899 dollars

Galaxy S22+ – 1 099 dollars

Galaxy S22 Ultra – 1 299 dollars

Oui, c’est 100 dollars de plus que ce que Samsung facturait à l’origine pour la série Galaxy S21 5G aux États-Unis. Donc, non, il ne semble pas que les futurs acheteurs du Galaxy S22 Ultra soient les seuls qui doivent s’attendre à une hausse de prix, comme de nombreuses rumeurs l’avaient précédemment prévu.

Au lieu de cela, le Galaxy S22 « standard » et le S22+ sont maintenant pressentis pour coûter 100 dollars de plus par rapport aux prix de lancement des S21 et du S21+. Évidemment, on parle ici de configurations d’entrée de gamme, et si les rumeurs s’avèrent exactes, le S22 et le S22+ commenceront tous deux avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, tout comme leurs prédécesseurs.

Le Galaxy S22 Ultra 5G à 1 299 dollars, quant à lui, est susceptible d’associer 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage, ce qui justifierait (du moins en partie) cette hausse de prix autrement très difficile à avaler. Un stylet S Pen intégré inclus sans frais supplémentaires pourrait également contribuer à sceller l’affaire, en particulier pour les nostalgiques de la gamme Galaxy Note, mais cela ne fait que rendre les intentions du S22 et du S22+ de Samsung plus difficiles à comprendre et à justifier.

La série Galaxy Tab S8 sera sans surprise également chère

Alors que les chiffres exacts des Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra ne devraient être révélés que « bientôt », les choses que nous savons déjà sur le trio de tablettes Android ne sont pas particulièrement encourageantes.

À savoir que le modèle de base est pour l’instant projeté à partir de « moins de 850 dollars ». On peut penser que la Galaxy Tab S8 coûtera 800 dollars dans sa variante d’entrée de gamme, ce qui n’est pas très avantageux par rapport à la Tab S7 qui coûte 650 dollars et plus. De même, on s’attend à ce que la Tab S8+ augmente le prix de départ de 850 dollars de sa prédécesseure pour atteindre entre 900 et 1 000 dollars, et que la toute nouvelle Galaxy Tab S8 Ultra vous coûte au moins 1 100 dollars lorsqu’elle sera mise en vente aux États-Unis.

Comme nous l’avons vu avec le Galaxy S21 FE, les prix des smartphones Samsung peuvent changer à tout moment. Il faut donc prendre cette information avec des pincettes.