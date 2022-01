Samsung aurait retardé la sortie de sa puce Exynos 2200

Le mois dernier, nous avons entendu des rumeurs sur la possibilité que le prochain chipset phare de Samsung, la puce Exynos 2200, soit révélé en janvier, et plus précisément, le 11 janvier. Cependant, maintenant, IceUnivese, une source assez populaire, affirme que la société a reporté la sortie de la puce Exynos 2200 à une date inconnue.

Le Exynos 2200 est la puce qui devrait alimenter certains des Galaxy S22 pour des marchés spécifiques (c’est une pratique que Samsung a depuis un certain temps), donc le chipset devrait techniquement être révélé dans les semaines à venir alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l’événement Unpacked où nous devrions officiellement voir la prochaine série Galaxy S.

L’événement Unpacked est maintenant prévu pour le 8 février (selon les fuites, aucune date officielle n’a encore été confirmée), donc la puce Exynos 2200 devrait être attendue quelque temps avant cela.

Samsung postponed the release of Exynos2200. Since last year, the release of Samsung exynos has not been smooth. In fact, the Exynos 1200 was originally planned in November, but it was cancelled halfway. It seems that many things happen inside Samsung LSI, but not a good thing.

— Ice universe (@UniverseIce) January 11, 2022