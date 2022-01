La fuite du prix de l’iPhone 14 suggère que les modèles Pro seraient encore plus chers

Alors que la série d’iPhone 14 est encore loin dans le futur, il s’avère qu’elle apportera quelques grands changements à la famille iPhone, et une nouvelle fuite de prix résume bien beaucoup de ces changements. LeaksApplePro est la source de cette fuite.

Apparemment, l’iPhone 14 coûtera 799 dollars aux États-Unis — c’est le même prix que l’iPhone 13 au départ, et il a été vendu au prix de 909 euros. Il s’agit du smartphone le moins cher de la liste, il semble donc que l’iPhone 14 mini ne sera pas disponible (ce que nous avons déjà entendu plusieurs fois).

Le prochain smartphone détaillé est l’iPhone 14 Max, une nouvelle entrée dans la famille, et nous ne sommes pas totalement sûrs de ce que ce smartphone pourrait être — mais à en juger par le nom, il pourrait simplement être une version plus grande de l’iPhone 14. Quoi qu’il en soit, il coûtera apparemment 899 dollars aux États-Unis.

Selon LeaksApplePro, nous arrivons à l’iPhone 14 Pro, et il sera vendu au prix de 1 099 dollars aux États-Unis — pour le contexte, l’iPhone 13 Pro a commencé à 999 dollars/1 159 euros, il semble donc y avoir une petite hausse de prix pour ce modèle particulier. C’est également le cas pour l’iPhone 14 Pro Max, qui est étiqueté à 1 199 dollars, contre 1 099 dollars/1 259 euros pour l’iPhone 13 Pro Max.

Étant donné que LeaksApplePro n’énumère pas les tailles de stockage de ces smartphones, il est techniquement possible que la famille iPhone 14 dispose de plus de stockage pour ses appareils à capacité minimale — mais il semble plus probable que les smartphones de la gamme « Pro » coûteront simplement plus cher.

Le modèle Max à blâmer

Lorsqu’on examine l’augmentation du prix de l’iPhone 14 Pro et Pro Max, il est difficile d’arriver à une conclusion autre que la plus évidente : c’est la faute de l’iPhone 14 Max. Si les prix de l’iPhone 13 Pro et Pro Max étaient conservés, il n’y aurait pas beaucoup de différence entre eux et l’iPhone 14 Max, et il semble que la hausse de prix ait été faite pour distinguer les familles standard et Pro.

LeaksApplePro accuse également les « coûts de production » de l’écart de 200 dollars entre l’iPhone 14 Max et Pro, mais on ne sait pas exactement ce que cela signifie.

Il est possible que nous ne fassions que blâmer le nouveau membre de la gamme pour tous les changements, dans un cas de syndrome du plus jeune enfant inversé qui consiste à pointer du doigt tout ce qui est nouveau, mais il est également possible que l’iPhone 14 Max comble un vide entre les membres de l’iPhone 14 plus petits et moins puissants, et les appareils iPhone 14 Pro plus grands et plus puissants.