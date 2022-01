Le OnePlus 10 Pro en Europe pourrait être différent du OnePlus 10 Pro lancé en Chine

Hier, OnePlus a dévoilé son smartphone phare pour 2022, le OnePlus 10 Pro. Cependant, la société l’a fait en Chine et n’a annoncé que des informations sur les prix et la disponibilité en Chine. La bonne nouvelle est que le OnePlus 10 Pro promet d’être le smartphone de OnePlus le plus puissant à ce jour avec son processeur Snapdragon 8 Gen 1 et sa mémoire LPDDR5, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de caméra telles qu’un objectif ultra-large à 150 degrés et la deuxième génération de Hasselblad Camera for Mobile qui peut capturer plus d’un milliard de couleurs et permettre de prendre des photos au format RAW 12 bits.

L’écran Fluid AMOLED de 6,7 pouces utilise la technologie d’étalonnage LTPO de 2e génération et bénéficie d’une résolution Quad HD+ (3 216 x 1 440 pixels), d’une fréquence de rafraîchissement réglable de 1 à 120 Hz et d’un double étalonnage des couleurs qui offre des couleurs plus précises et naturelles à haute et basse luminosité.

Mais, qu’en est-il du reste du monde ? Quand il s’agit du OnePlus 10 Pro, le reste du monde pourrait voir quelque chose d’un peu différent.

Selon un représentant de la société qui s’est entretenue avec SlashGear, le OnePlus 10 Pro pourrait avoir « de légers changements dans certaines spécifications en fonction de la disponibilité régionale ». Le représentant a déclaré que ces potentiels changements seraient annoncés en même temps que les lancements mondiaux, qui auront lieu à un moment donné dans l’année.

Bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que le OnePlus 10 Pro ait l’air très différent lorsqu’il arrivera dans divers pays. Le nouveau module de caméra, les coloris Volcanic Black et Emerald Forest, et divers éléments de conception seront probablement reportés sur la plupart des autres marchés. Cependant, sous le capot, les choses pourraient être légèrement différentes.

De gros changements ?

Tout d’abord, OnePlus ne nous dit pas clairement si le smartphone a un indice IP ou non. Le OnePlus 9 Pro et le OnePlus 8 Pro étaient tous deux classés IP68, mais cette caractéristique sur le OnePlus 10 Pro reste un mystère. Il est possible que le smartphone ne soit pas certifié IP en Chine, mais qu’il le soit dans d’autres régions. Les configurations de RAM/stockage pourraient également être différentes.

Ce clairement une stratégie que OnePlus a adopté par le passé. La société publie souvent des configurations RAM/stockage en fonction des régions où il est vendu.

Quoi qu’il en soit, nous devrions en apprendre davantage sur ce que ces potentiels changements pourraient être bientôt. Il n’a pas non plus été fait mention du OnePlus 10 standard, qui, selon la rumeur, serait équipé du nouveau chipset Dimensity 9000 de MediaTek. Que pensez-vous du nouveau OnePlus 10 Pro ?