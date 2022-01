Android 13 pourrait transformer et simplifier la lecture de QR code sur nos smartphones

Bien que les QR code existent depuis des décennies (ils ont été inventés en 1994 au Japon), Android ne parvient pas à offrir une solution facile pour les scanner et les lire. Chaque marque de smartphone a sa propre méthode pour le faire — certaines intègrent le scanner de QR codes dans l’application appareil photo, tandis que d’autres utilisent des applications dédiées. La méthode la plus courante consiste à déclencher Google Lens et à se fier à ses algorithmes pour discerner la matrice QR code et traduire les informations pour vous.

Mais cela pourrait bientôt changer. Selon des captures d’écran, obtenues par Android Police auprès d’une « source fiable », Google travaille sur un moyen de lancer un scanner de QR code dédié depuis l’écran de verrouillage dans Android 13. Les captures d’écran montrent également un raccourci dans l’ombre de notification, donnant aux utilisateurs deux moyens pratiques et utiles de scanner les QR code sans avoir besoin de lancer la caméra ou une application dédiée.

Bien sûr, on ne sait pas exactement ce qui se passe quand on tape sur les nouvelles options de l’interface — il y a plusieurs possibilités. Google pourrait avoir simplement placé un raccourci vers Google Lens à ces deux endroits, où il pourrait y avoir un outil de lecture de QR code intégré dans Android 13.

Même si la mise à jour officielle d’Android 13 est attendue pour la fin du 3e trimestre ou le début du 4e trimestre de cette année, il y a eu beaucoup de fuites et de rumeurs concernant la prochaine version du système d’exploitation mobile de Google.

Au début de l’année dernière, un code sur l’une des pages du projet Android Open Source (AOSP) a révélé que Android 13 s’appellera Tiramisu, conformément à la politique de dénomination « douce » de Google.

D’autres nouveautés

En décembre 2021, lorsque les rumeurs concernant Android 13 ont vraiment commencé à s’accumuler. Une autre piste AOSP a montré qu’Android 13 Tiramisu pourrait prendre en charge l’audio Bluetooth LE (Low Energy) économe en énergie, ce qui devrait aider les utilisateurs d’Android 13 à profiter d’une meilleure autonomie et d’une connexion audio plus stable sans sacrifier la qualité du son.

Une nouvelle fuite fait état d’un nouveau moyen facile pour les utilisateurs d’Android de transférer des médias entre appareils d’un simple toucher. Cette nouvelle fonctionnalité présumée devrait fonctionner de manière analogue à celle qui permet aux utilisateurs d’iPhone de toucher leur smartphone pour déplacer des médias sur un HomePod à proximité.

Juste avant Noël, une nouvelle fonctionnalité intéressante a fuité, suggérant que les utilisateurs d’Android 13 seraient en mesure de choisir une langue différente pour chaque application. Cette nouvelle fonctionnalité est appelée Panligual et elle apparaîtra sur l’écran « App info », donnant aux utilisateurs la possibilité de changer de langue d’application rapidement et sur une base app par app.