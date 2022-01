L’iPhone SE 2022 pourrait être lancé en mars ou en avril

L’iPhone SE est l’un des iPhone les plus compacts et les plus abordables du marché disponible aujourd’hui, et Apple pourrait vouloir le rafraîchir cette année. En effet, Apple devrait rafraîchir sa gamme d’iPhone SE avec le lancement cette année du très controversé iPhone SE 3. Les précédentes rumeurs laissaient entendre que le successeur de l’iPhone SE 2 serait lancé au début de l’année 2022, et les dernières informations fournies par Mark Gurman de Bloomberg le confirment. En fait, d’après ce qui a été révélé, le lancement devrait avoir lieu très bientôt.

Mark Gurman, par sa lettre d’information « Power On », a suggéré qu’Apple organisera bientôt son premier événement virtuel de 2022 pour lancer l’iPhone SE 3. L’événement aura très probablement lieu en mars ou avril, ce qui signifie que nous ne sommes qu’à quelques mois du lancement de l’iPhone SE 3.

Si cela se produit, ce sera analogue au calendrier de lancement de l’iPhone SE 2, qui a été lancé en avril il y a deux ans. Il y a donc de fortes chances que ce soit le calendrier de lancement réel de son successeur. Cependant, la date exacte de sortie de l’iPhone SE 3 reste inconnue.

Gurman révèle également que le deuxième événement d’Apple sera la WWDC en juin, qui sera également un rassemblement uniquement en ligne et comprendra l’annonce de la prochaine génération d’iOS 16 (nom de code Sydney), tvOS 16, macOS 13, et watchOS 9.

Bien que l’iPhone SE 3 d’Apple ait fait l’objet de plusieurs fuites par le passé, aucune information concrète n’est disponible quant à son apparence. Néanmoins, nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit livré avec un support 5G, qui sera l’un de ses principaux points forts, et qu’il dispose de quelques mises à niveau matérielles. Un récent rapport a révélé que l’iPhone SE de troisième génération ne sera accompagné d’aucun changement de design et s’en tiendra au design daté de son prédécesseur, qui est tiré de l’iPhone 8. Ainsi, l’iPhone SE 3 sera doté de bords épais, d’une seule caméra arrière et d’un capteur Touch ID.

Pas d’amélioration de la conception

L’appareil devrait également être équipé d’un chipset A14 ou A15 Bionic, de meilleures caméras, d’une batterie plus grande et peut-être plus endurante, d’iOS 15, etc. Il est révélé que les améliorations de conception seront pour le modèle iPhone SE 2024, qui pourrait obtenir un design analogue à celui de l’iPhone 11 ou de l’iPhone XR. Quant au prix de l’iPhone SE 3, il pourrait être analogue à celui de l’iPhone SE 2.

Une chose à noter est que ces détails ne sont pas concrets, et nous devrons attendre qu’Apple en révèle certains. D’ici là, il est préférable de les prendre avec des pincettes et attendre.