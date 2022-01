Aucune mise à niveau majeure du capteur n’est prévue pour l’Apple Watch 8

Enfin, et ce n’est pas le moins important, un outil de surveillance du glucose n’arriverait pas avant au moins 2025 , voire plus tard, explique Gurman.

Plus précisément, le capteur de température corporelle, qu’Apple avait initialement prévu de lancer cette année sur la nouvelle Apple Watch qui arrivera en septembre, ne verra plus le jour en 2022. En effet, Apple a retardé le capteur de température corporelle sur l’Apple Watch , et personne ne sait avec certitude quand un capteur de température corporelle pourrait faire son chemin vers l’Apple Watch.