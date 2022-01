Les spécifications officielles du OnePlus 10 Pro ne sont pas du tout surprenantes

Plutôt que d’annoncer tous les détails du fleuron OnePlus 10 Pro, OnePlus a choisi d’espacer les détails au compte-gouttes. Jusqu’à présent, le OnePlus 10 Pro est l’un des appareils les plus attendus en 2022 (et peut-être le plus discuté avec le Galaxy S22), et la société a officiellement révélé le design en ce début de semaine dans son intégralité. Nous avons vu le design incurvé, et avons vu de plus près la bosse de la caméra arrière qui semble porter la marque Hasselblad.

OnePlus a aujourd’hui déballé les informations sur les entrailles du futur OnePlus 10 Pro et a révélé les spécifications plus en détail.

Nous savions déjà que le OnePlus 10 Pro est alimenté par le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, car le fondateur, Pete Lau, l’a confirmé plus tôt en décembre 2021. Aujourd’hui, OnePlus a également partagé d’autres spécifications sur l’appareil, à savoir que la RAM sera un modèle LPDDR5, et le stockage sera de l’UFS 3.1. L’appareil sera également doté des connectivités Bluetooth 5.2, NFC, et il prendra en charge les technologies VoLTE et VoWiFi.

En outre, le OnePlus 10 Pro mesurera 163 x 73,9 x 8,55 mm, à peu près les mêmes dimensions que son prédécesseur, le OnePlus 9 Pro.

OnePlus n’a pas confirmé la taille de l’écran, mais la société a mentionné qu’il sera doté d’un panneau Fluid AMOLED à 120 Hz avec LTPO, basé sur le calibrage LTPO de seconde génération. Le OnePlus 10 Pro fonctionnera également sous OxygenOS basée sur Android 12 et disposera de doubles haut-parleurs stéréo. En ce qui concerne la batterie, elle aura une capacité de 5 000 mAh, et elle prendra en charge la charge filaire rapide de 80 W grâce au standard SuperVOOC, la charge sans fil AirVOOC de 50 W, et il est également confirmé qu’elle prendra en charge la charge sans fil inversée.

Une nouvelle collaboration avec Hasselblad

OnePlus a également confirmé qu’elle collaborerait et s’associerait une fois de plus avec Hasselblad pour affiner les performances de la caméra, et nous avons également découvert qu’il y aura une configuration à triple caméra à l’arrière. OnePlus a confirmé qu’il y aura un capteur de 48 mégapixels, un autre de 50 mégapixels et un dernier de 8 mégapixels, et bien qu’elle n’ait pas officiellement mentionné ce que chacun d’eux représente. À titre de référence, le OnePlus 9 Pro avait les mêmes capteurs de caméra.

On peut supposer que le capteur de 48 mégapixels sera probablement le capteur principal, le 50 mégapixels dédié au capteur ultra-large, tandis que le 8 mégapixels devrait être une caméra téléobjectif. La caméra frontale serait un capteur de 32 mégapixels.

Nous ne savons toujours pas quand il arrivera en France

C’est tout ce que nous savons sur le prochain OnePlus 10 Pro, et la société pourrait partager encore plus d’informations dans les prochains jours, alors qu’elle tente de créer un engouement pour son flagship de nouvelle génération. Malheureusement, OnePlus laisse encore de côté quelques détails clés comme la quantité de RAM sur chaque modèle, les prix, les tailles d’écran précises, et les dates de sortie en dehors de la Chine.

Bien qu’il soit formidable d’apprendre plus de détails officiels sur le OnePlus 10 Pro 5G, ce que nous ne savons pas, c’est quand il sera disponible. Il semble que le smartphone sera lancé en Chine dans un premier temps, qui est l’endroit où l’événement aura lieu le 11 janvier, et un lancement à l’international viendra vraisemblablement plus tard. La date exacte reste un mystère.