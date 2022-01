OnePlus 10 Pro : voici les nouvelles fonctionnalités de la caméra Hasselblad

OnePlus a partagé quelques détails supplémentaires sur la caméra Hasselblad de seconde génération qui sera présente sur le dernier appareil phare OnePlus 10 Pro. La société a partagé le design officiel, il n’y a pas longtemps, et elle a également révélé certaines des spécifications.

Le OnePlus 10 Pro dispose d’une disposition à triple caméra, et il est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et avancées. OnePlus parle de la façon dont le partenariat a créé la caméra la plus impressionnante de la société à ce jour. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la nouvelle caméra ultra-large de 150 degrés, le mode vidéo, plus de couleurs et le mode Hasselblad Pro avec RAW+.

Le OnePlus 10 Pro est équipé de la seconde génération du Hasselblad Pro Mode qui est pris en charge par les trois caméras arrière (48 mégapixels, 50 mégapixels et 8 mégapixels). Le nouveau logiciel permet aux capteurs de capturer des photos en RAW 12 bits, avec la solution de couleurs naturelles de Hasselblad. La nouvelle solution de couleur prend en charge la couleur 10 bits qui peut offrir des photos plus colorées et naturelles, et le OnePlus 10 Pro prend désormais en charge plus d’un milliard de couleurs. OnePlus affirme que le nouvel appareil peut capturer des photos avec une augmentation de 25 % de la couverture de la gamme de couleurs DCI-P3, et qu’il peut traiter 64 fois plus de couleurs que son prédécesseur, le OnePlus 9 Pro. La nouvelle solution de couleur est également prise en charge sur les trois caméras.

Le mode Hasselblad Pro du OnePlus 10 Pro prend également en charge le nouveau format RAW appelé RAW+, qui offre davantage de flexibilité et des fichiers d’image de meilleure qualité avec une gamme dynamique plus étendue, une réduction du bruit améliorée, et plus encore, qui permettent aux utilisateurs d’éditer leurs moments importants.

Le capteur ultra-large offre un impressionnant champ de vision de 150 degrés, plus que les 110-125 degrés que l’on trouve sur d’autres smartphones concurrents. La nouvelle caméra ultra-large prend également en charge un mode Fisheye qui peut reproduire l’effet fisheye et offrir une perspective unique à l’image. OnePlus mentionne également que le nouveau capteur permet aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos dans le champ de vision traditionnel de 110 degrés, en profitant de la fonction de correction de distorsion AI.

Un nouveau mode de vidéo

Le OnePlus 10 Pro prendra également en charge la nouvelle fonctionnalité Movie Mode qui permet aux utilisateurs de régler l’ISO, la vitesse d’obturation et d’autres paramètres avant et pendant les enregistrements vidéo. Movie Mode permettra également aux utilisateurs de filmer dans un format LOG sans profil d’image prédéfini, offrant aux vidéastes une toile vierge pour l’édition. Toutes les captures vidéo utilisant le format LOG offriront une plus grande plage dynamique et plus de détails dans les ombres et les hautes lumières.

En dehors des mises à jour de la caméra, ce que nous avons appris sur le OnePlus 10 Pro jusqu’à présent n’est pas du tout surprenant. Il sera livré avec un chipset Snapdragon 8 Gen 1, un écran à 120 Hz et une recharge sans fil de 50 W — en ligne avec les précédents flagships de OnePlus et cochant toutes les cases « flagship Android 2022 ». Son lancement est prévu pour le 11 janvier en Chine, avec une disponibilité dans d’autres régions plus tard dans l’année.