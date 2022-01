Apple pourrait envisager un iPad de 15 pouces avec un nouveau fournisseur

Apple a augmenté la taille de son iPad à 12,9 pouces avec sa gamme d’iPad Pro et il se pourrait qu’elle devienne encore plus grande. Selon un rapport de The Elec, le populaire fabricant d’écrans BOE a récemment converti l’un de ses sites de production en Chine pour fabriquer des écrans OLED plus grands pour les appareils de la prochaine génération.

Le dernier rapport suggère que le site réorganisé de BOE fournira également le futur iPad d’Apple avec des panneaux OLED d’une taille allant jusqu’à 15 pouces.

Alors que Samsung et LG travaillent tous deux sur des écrans OLED à double couche de taille moyenne pour les futures tablettes et ordinateurs portables, Apple pourrait faire appel à un troisième fournisseur inattendu, BOE.

BOE fournit déjà les écrans OLED de la série d’iPhone 13, il ne serait donc pas surprenant qu’Apple choisisse ce fournisseur pour sa prochaine gamme d’iPad. Un précédent rapport de Mark Gurman de Bloomberg affirmait qu’Apple prévoyait de lancer des iPad avec des écrans plus grands à l’avenir, ce qui ajoute du crédit à ce nouveau rapport. BOE serait capable de fabriquer des écrans OLED avec deux couches d’émission rouge, verte et bleue, ce qui permettrait à l’entreprise de fabriquer des iPad avec des capacités de luminosité plus élevées.

La phase 3 de la ligne de production de son usine B12 en Chine commencera à être équipée en avril pour la fabrication de panneaux d’écrans OLED destinés aux smartphones, tablettes, ordinateurs portables et voitures. La production devrait se faire selon la méthode 8.5-Gen avec des substrats plus grands et, si BOE y parvient, selon la méthode à double couche.

Pas encore un 2-en-1 avec un OS de bureau

En ce qui concerne les iPad méga-dimensionnés actuels, bien qu’il puisse être trop grand pour certains, l’iPad Pro de 12,9 pouces est une machine incroyable pour les créateurs et les artistes qui préfèrent un écran tactile avec l’Apple Pencil. C’est une stratégie que Microsoft avait d’abord essayée avec la série Surface Pro, mais que le catalogue d’applications plus important et l’élégant matériel d’Apple lui ont permis d’exécuter avec plus de succès. Depuis le lancement de l’iPad Pro, les gens réclament un MacBook à écran tactile de la part d’Apple. Il semble que, comme toujours, Apple ait eu d’autres idées.

Avant le lancement de l’iPad à la fin de l’année 2021, alors qu’il était annoncé qu’Apple introduirait sa puce M1 dans les tablettes, la société était censée transformer iPadOS de manière à pouvoir proposer un véritable 2-en-1 avec un système d’exploitation pour PC afin de concurrencer la gamme Surface Pro.

Bien que cela ne se soit pas encore produit, un iPad de 15 pouces contribuerait grandement à combler le fossé entre les iPads et les ordinateurs plus traditionnels.