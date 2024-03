Révolution chez Apple : BOE fournira l’écran de l’iPhone SE 4

Dans l’univers toujours en effervescence de la technologie mobile, Apple se prépare à lancer une nouvelle itération de son smartphone d’entrée de gamme, l’iPhone SE 4, suscitant une vague d’anticipation et de spéculations. Selon les dernières informations en provenance de ZDNet Korea, relayées par IT Home, un acteur inattendu pourrait se retrouver au cœur de la production des écrans du nouvel iPhone SE : le fabricant chinois BOE.

Historiquement, Apple s’est appuyé sur Samsung Display pour équiper ses appareils des écrans les plus avant-gardistes. Cependant, des divergences autour des coûts auraient conduit Samsung à se retirer des négociations pour le prochain iPhone SE 4. Apple aurait proposé 25 dollars par écran, un prix jugé insuffisant par Samsung qui en demandait 30 dollars, mettant ainsi en lumière les contraintes budgétaires pesant sur la conception de ce modèle d’entrée de gamme.

Avec Samsung hors jeu, BOE se positionne désormais comme le fournisseur privilégié, devançant même un autre concurrent chinois, Tianma, qui n’aurait pas réussi à répondre aux exigences qualitatives d’Apple. Ce passage de témoin à BOE pour l’iPhone SE 4 n’est pas seulement symbolique ; il reflète les dynamiques changeantes de l’industrie globale des smartphones, où le rapport qualité-prix devient un critère de sélection primordial.

Les rumeurs les plus récentes prêtent à l’iPhone SE 4 des caractéristiques prometteuses : un écran OLED de 6,1 pouces reprenant le design de l’iPhone 14 et une amélioration significative de la caméra arrière, qui passerait de 12 mégapixels sur le précédent modèle à 48 mégapixels. Néanmoins, il est conseillé de tempérer son enthousiasme. Prévu pour 2025, le projet iPhone SE 4 a encore le temps de subir des modifications.

Pas avant 2025

Cette évolution soulève des questions importantes sur les stratégies d’Apple concernant ses fournisseurs et sur la manière dont l’entreprise navigue entre qualité et coûts de production. Le choix de BOE comme principal fournisseur d’écrans pour l’iPhone SE 4 pourrait signaler une nouvelle ère de collaboration entre Apple et les fabricants d’écrans chinois, redéfinissant les standards de l’industrie en termes de qualité et de prix.

Alors que le lancement de l’iPhone SE 4 se profile à l’horizon, les amateurs de technologie et les fidèles d’Apple attendent avec impatience de découvrir comment ces choix influenceront le produit final. Restez à l’affût pour plus de mises à jour sur ce sujet passionnant.