Pour le moment, Apple ne se soucie pas du Métaverse

Le Métaverse est le nouveau mot à la mode dans le monde de la technologie et des médias ces jours-ci et, sans surprise, de nombreuses entreprises ont essayé d’aborder ce sujet au CES 2022 la semaine dernière. Même le constructeur automobile Hyundai avait quelque chose à dire à ce sujet, en montrant comment son robot Spot, récemment acquis auprès de Boston Dynamics, pourrait être utilisé pour sa vision future du Métaverse et de ce qu’il appelle la « métamobilité ».

Alors que de nombreuses entreprises sont impatientes de sauter sur la tendance, un nom très important va dans la direction opposée, avec Apple qui aurait adopté une approche non interventionniste du Métaverse.

Comme pour le cloud, le Métaverse est un terme qui a déjà existé, mais qui est maintenant utilisé comme un mot marketing à la mode pour attirer l’attention. Dans les termes les plus simples, un Métaverse combine les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour permettre des interactions sociales en temps réel. C’est comme si vous rencontriez d’autres personnes sur un chat vidéo, sauf que vous utiliseriez des avatars (qui peuvent ou non ressembler à votre personne réelle) et dans des espaces virtuels (qui peuvent ou non ressembler à des lieux du monde réel).

Étant donné son orientation vers la réalité mixte, il n’est pas surprenant que les entreprises engagées dans ces secteurs s’empressent d’embarquer dans l’engouement pour le Métaverse. Bien sûr, la plus grande poussée vient de Facebook qui a déjà renommé la société en Meta pour refléter ce fait. Bien qu’il n’ait pas le monopole du Métaverse, cette simple association par le nom pourrait suffire à éloigner le plus grand rival de Meta.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple ne se joindra pas à la fête du Métaverse lorsqu’elle lancera enfin son casque de réalité mixte tant attendu. Au lieu de cela, la plateforme sera axée sur la consommation de contenu, les jeux et les courtes périodes de communication. En d’autres termes, les applications plus traditionnelles de la réalité virtuelle et augmentée.

Pas faire comme les autres

D’un côté, cela peut sembler décevant pour ceux qui espéraient qu’Apple prenne la tête du marché de la réalité mixte, y compris cette ancienne-nouvelle tendance Métaverse. D’autre part, la société n’a jamais été connue pour sauter sur les modes en premier et attend généralement son heure pour laisser le marché mûrir en premier. Et, lorsqu’elle le fait, elle le fait généralement d’une manière qui donne l’impression qu’elle a inventé le Métaverse au départ.

Il est fort probable qu’Apple positionne cette stratégie comme un moyen de garantir avant tout la confidentialité de ses utilisateurs, une stratégie que l’entreprise a poussée de manière agressive ces dernières années. Comme dans tout espace social virtuel, il existe un risque réel de dérapage et de fuite d’informations personnelles. Et lorsque Facebook — Meta — est impliqué, ce risque semble décuplé.