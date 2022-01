Apple écrit sur les résultats de son marché de Services en 2021

Dans une histoire écrite par Apple elle-même, Apple a révélé comment son unité Services s’est comportée en 2021. Il s’agit du segment d’activité sur lequel Apple a commencé à s’appuyer après que les expéditions d’iPhone ont atteint un pic en 2015 et que le nombre d’unités d’iPhone actives dans le monde a atteint 1 milliard, Apple a décidé de se concentrer sur l’offre de services, dont beaucoup sont assortis de plans d’abonnement récurrents, comme Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+, Apple Arcade et d’autres.

C’était une brillante stratégie et voici pourquoi. Si Apple ne peut pas vendre un nouvel iPhone à un utilisateur, elle peut quand même le rendre accro à Apple Music ou à Apple News. Et avec un milliard d’iPhone encore utilisés, il y a fort à parier qu’Apple va gagner beaucoup de revenus récurrents chaque mois. Et cela n’inclut pas les services tels qu’Apple Pay à partir desquels Apple prend un petit pourcentage du montant d’une transaction payée avec le service.

Au cours de l’exercice 2017, Apple s’est fixé comme objectif d’atteindre 50 milliards de dollars de revenus provenant des services d’ici l’exercice 2020. C’est un objectif qu’Apple a pris au sérieux et non seulement elle a atteint l’objectif, mais elle a généré 68 milliards de dollars de revenus de services pour l’exercice 2021.

Il existe d’autres applications qui collectent d’énormes sommes d’argent, même si ces revenus ne sont pas tous récurrents. L’App Store en est un bon exemple. Certaines applications exigent des paiements uniques et d’autres des paiements mensuels ; dans tous les cas, Apple prend sa part de 15 à 30 %. Les ventes de l’App Store ont atteint des sommets cette année pendant la période comprise entre la veille de Noël et le Nouvel An, ce qui a entraîné une croissance à deux chiffres des recettes d’une année sur l’autre.

Pour l’année civile 2021, l’application la plus payante de l’App Store a été Procreate Pocket, une application qui permet aux utilisateurs de dessiner et de peindre sur iPhone. Elle est suivie de HotSchedules (une application professionnelle), The Wonder Weeks, TouchRetouch et Facetune. Les cinq premiers jeux payants de l’App Store sont Minecraft, Heads Up !, Bloons TD 6, Monopoly et Geometry Dash.

Apple Music, un service en vogue

Apple Music a connu une grande année en 2021 avec 90 millions de morceaux désormais disponibles en streaming en audio sans perte. L’audio spatial permet de diffuser la musique dans cet espace 3D autour de la tête de l’auditeur. La musique semble provenir de l’avant, de l’arrière et des côtés de l’utilisateur. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités ajoutées à Apple Music au cours de l’année écoulée, citons la lecture automatique, le partage des paroles, les couvertures animées, la recherche améliorée, Partagé avec vous (qui regroupe le contenu envoyé par vos contacts) et le nouvel onglet Écouter.

Apple affirme que son application Apple News a été l’application d’actualités numéro un sur tous les marchés où elle est disponible. Apple Pay a ajouté neuf nouveaux marchés, dont la Colombie, Israël et le Mexique. Apple affirme que la plateforme de paiement mobile est disponible dans environ 60 pays et régions, et compte 9 000 partenaires bancaires dans le monde.

En 2021, Apple Wallet a ajouté la possibilité de stocker les cartes de vaccination COVID-19 dans le portefeuille numérique sécurisé et, dans 200 villes du monde, le fait d’appuyer sur un iPhone ou une Apple Watch permettra aux voyageurs de payer leurs billets de train et de bus. Et les étudiants peuvent stocker numériquement l’identification de leur campus sur leur application de portefeuille.

Continuant à renaître des cendres d’une version horrible, Apple Plans a ajouté des cartes 3D étonnamment détaillées, « des points de repère personnalisés et un magnifique mode nocturne avec un clair de lune qui s’active au crépuscule ». Ces cartes détaillées « City Experience » sont disponibles pour les utilisateurs d’iPhone et de CarPlay à Londres, Los Angeles, New York, Philadelphie, San Diego, San Francisco et Washington, D.C. Plus tard cette année, ces cartes seront également disponibles à Montréal, Toronto et Vancouver.

Apple One, l’offre globale

Et enfin, en 2021, Apple One est devenu disponible dans un plus grand nombre de localités. Ces forfaits regroupent les services Apple les plus populaires en un seul paiement mensuel. Par exemple, l’offre Individuel propose Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go d’Apple iCloud+ pour 14,95 euros par mois, ce qui permet aux utilisateurs d’économiser 6 euros par mois. L’offre Famille propose les mêmes services, mais avec un peu plus de stockage iCloud (200 Go), pour 19,95 euros par mois, ce qui permet aux abonnés d’économiser 8 euros par mois.

Et pour 28,95 euros par mois, l’offre Premium comprend Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 2 To d’Apple iCloud+, News+ et Fitness+. Ce forfait permet à l’abonné d’économiser la somme considérable de 25 euros par mois.