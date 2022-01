La version mondiale du Huawei P50 Pro sera dévoilée le 12 janvier

Saviez-vous que le bureau malaisien de Huawei possède son propre compte Twitter ? C’est maintenant chose faite. Et un tweet de ce bureau nous apprend que Huawei présentera la version mondiale de son flagship P50 Pro axé sur la photographie le 12 janvier.

La version nationale de la série P50 a été annoncée en juillet dernier et la variante Pro a été mise en vente un mois plus tard en Chine uniquement. Plus tard, au cours de l’année dernière, la version du P50 pour la Chine a été publiée. Les spécifications des modèles chinois et mondiaux sont différentes.

Par exemple, la version du P50 Pro qui a été lancée en Chine l’année dernière est alimentée par le chipset Kirin 9000 5G de Huawei fabriqué par TSMC en utilisant son nœud de processus de 5 nm. Mais avec le changement apporté aux règles d’exportation américaine en 2020, les fonderies utilisant la technologie américaine pour fabriquer des puces ne peuvent pas livrer ces importants composants de pointe à Huawei, même si les puces sont conçues par Huawei elle-même (ce qu’elles sont).

Ainsi, une fois que Huawei a vidé son stock de puces Kirin 9000 5G, ne laissant rien d’autre dans son tiroir, elle a dû employer le chipset Qualcomm Snapdragon 888 sur les unités mondiales. Il s’agit de variantes spéciales, réservées à la 4G, du Snapdragon 888 que Huawei a été autorisé à utiliser et qui sont construites par Samsung Foundry à l’aide de son nœud de processus de 5 nm.

Un autre changement qui a lieu pour la version mondiale du P50 Pro est le remplacement de HarmonyOS 2 de Huawei par EMUI 12. Les autres caractéristiques comprennent un écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 700 x 1228 pixels.

Let what's unseen be revealed. Uncover sharp focus and vibrant details even in low-light conditions when you capture with the #HUAWEIP50Pro ✨ Coming soon on 12 January 2022. Stay tuned.

🔎 https://t.co/3hjGyX22C9 pic.twitter.com/4vy4cJpDVm — Huawei Mobile MY (@HuaweiMobileMY) January 5, 2022

Le Huawei P50 Pocket lancé en même temps ?

Le système de caméra à double anneau comprend une caméra primaire de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et un système OIS pour des vidéos stables. On trouve également une caméra monochrome de 40 mégapixels (ouverture f/1.6), une caméra ultra grand-angle de 13 mégapixels avec ouverture f/2.2 et une caméra téléobjectif de 64 mégapixels avec ouverture f/3.5 et OIS. À l’avant, on trouve une caméra de 13 mégapixels avec une ouverture f/2,4 dans l’écran poinçonné.

Une batterie d’une capacité de 4 360 mAh permet de maintenir le tout allumé, et peut se charger à 66 W. La vitesse de charge sans fil est de 50 W.

En outre, Huawei devrait également présenter son nouveau smartphone pliable, le P50 Pocket, peut-être à la même date que le P50 Pro. Alors que les deux premiers téléphones pliables de la société, le Huawei Mate X et le Mate XS, se ferment vers l’extérieur, le Mate X2 se ferme vers l’intérieur comme le Galaxy Z Fold 3. Le facteur de forme du P50 Pocket est un smartphone pliable à clapet analogue au Galaxy Z Flip.